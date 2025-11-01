Εντός έδρας «υποχρεώσεις» για Παρί και Μονακό

Μόνο εύκολη όμως δεν θα είναι η αποστολή της Μαρσέιγ στην έδρα της (προτελευταίας της βαθμολογίας) Οσέρ, ενώ η Λανς θα υποδεχθεί τη Λοριάν και η Λιόν θα δοκιμαστεί στην έδρα της Μπρεστ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία:
ΣΑΒΒΑΤΟ
- Παρί Σεν Ζερμέν-Νις
- Μονακό-Παρί FC
- Οσέρ-Μαρσέιγ
ΚΥΡΙΑΚΗ
- Ρεν-Στρασμπούρ
- Λανς-Λοριάν
- Τουλούζ-Χάβρη
- Λιλ-Ανζέ
- Ναντ-Μετς
- Μπρεστ-Λιόν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
- Παρί Σεν Ζερμέν 21
- Μονακό 20
- Μαρσέιγ 19
- Λανς 19
- Λιόν 19
- Στρασμπούρ 19
- Νις 17
- Λιλ 17
- Τουλούζ 14
- Χάβρη 12
- Ρεν 12
- Παρί FC 11
- Ανζέ 10
- Μπρεστ 9
- Ναντ 9
- Λοριάν 9
- Οσέρ 7
- Μετς 5