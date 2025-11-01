Εντός έδρας «υποχρεώσεις» για Παρί και Μονακό

Φαβορί για τη νίκη είναι η Παρί Σεν Ζερμέν στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Νις, για τη 11η αγωνιστική της Ligue 1, ενώ η Μονακό θα έχει πιο εύκολο έργο, καθώς θα φιλοξενήσει στο πριγκιπάτο την Παρί FC.

Μόνο εύκολη όμως δεν θα είναι η αποστολή της Μαρσέιγ στην έδρα της (προτελευταίας της βαθμολογίας) Οσέρ, ενώ η Λανς θα υποδεχθεί τη Λοριάν και η Λιόν θα δοκιμαστεί στην έδρα της Μπρεστ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία: ΣΑΒΒΑΤΟ Παρί Σεν Ζερμέν-Νις

Μονακό-Παρί FC

Οσέρ-Μαρσέιγ ΚΥΡΙΑΚΗ Ρεν-Στρασμπούρ

Λανς-Λοριάν

Τουλούζ-Χάβρη

Λιλ-Ανζέ

Ναντ-Μετς

Μπρεστ-Λιόν ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες) Παρί Σεν Ζερμέν 21 Μονακό 20 Μαρσέιγ 19 Λανς 19 Λιόν 19 Στρασμπούρ 19 Νις 17 Λιλ 17 Τουλούζ 14 Χάβρη 12 Ρεν 12 Παρί FC 11 Ανζέ 10 Μπρεστ 9 Ναντ 9 Λοριάν 9 Οσέρ 7 Μετς 5