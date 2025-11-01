MENU
Εντός έδρας «υποχρεώσεις» για Παρί και Μονακό

Φαβορί για τη νίκη είναι η Παρί Σεν Ζερμέν στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Νις, για τη 11η αγωνιστική της Ligue 1, ενώ η Μονακό θα έχει πιο εύκολο έργο, καθώς θα φιλοξενήσει στο πριγκιπάτο την Παρί FC.

Μόνο εύκολη όμως δεν θα είναι η αποστολή της Μαρσέιγ στην έδρα της (προτελευταίας της βαθμολογίας) Οσέρ, ενώ η Λανς θα υποδεχθεί τη Λοριάν και η Λιόν θα δοκιμαστεί στην έδρα της Μπρεστ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία:

ΣΑΒΒΑΤΟ

  • Παρί Σεν Ζερμέν-Νις
  • Μονακό-Παρί FC
  • Οσέρ-Μαρσέιγ

ΚΥΡΙΑΚΗ

  • Ρεν-Στρασμπούρ
  • Λανς-Λοριάν
  • Τουλούζ-Χάβρη
  • Λιλ-Ανζέ
  • Ναντ-Μετς
  • Μπρεστ-Λιόν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 21 
  2. Μονακό          20 
  3. Μαρσέιγ         19
  4. Λανς            19 
  5. Λιόν            19
  6. Στρασμπούρ      19
  7. Νις             17 
  8. Λιλ             17 
  9. Τουλούζ         14
  10. Χάβρη           12 
  11. Ρεν             12
  12. Παρί FC         11
  13. Ανζέ            10
  14. Μπρεστ           9 
  15. Ναντ             9
  16. Λοριάν           9 
  17. Οσέρ             7
  18. Μετς             5 
