«Ντεμπούτο» για Σπαλέτι και τα.... φώτα στο Μιλάνο

Οι «ροσονέρι» υποδέχονται το βράδυ της Κυριακής (2/11, 21:45) τους «τζιαλορόσι» στο «Σαν Σίρο», με τις δύο ομάδες να θέλουν τους τρεις βαθμούς για τους δικούς τους λόγους: οι μεν γηπεδούχοι θα «πιάσουν» την ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας στη βαθμολογία και θα παραμείνουν -στη χειρότερη περίπτωση- στο -3 από την κορυφή, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα διατηρηθούν στο... ρετιρέ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μίλαν είναι αήττητη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα της πρεμιέρας από τη Σασουόλο (5-3-0), αλλά στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές μετράει τρεις ισοπαλίες, την ώρα που η Ρόμα προέρχεται από δύο σερί νίκες.
Το αποτέλεσμα του ντέρμπι ενδιαφέρει άμεσα την -κάτοχο του τίτλου και συμπρωτοπόρο- Νάπολι, η οποία υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (1/11, 19:00) την Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Με νίκη (σ.σ. η τρίτη διαδοχική) η ομάδα του Αντόνιο Κόντε θα βρεθεί -έστω και προσωρινά- στο +3 από τη Ρόμα, ενώ θα πάρει ψυχολογική ώθηση ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης της προσεχούς Τρίτης (4/11) με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης για τη league phase του Champions League.
Τέλος, η Ίντερ αναμετράται στη Βερόνα με την Ελλάς με στόχο το δεύτερο σερί «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνει σε απόσταση... βολής από την κορυφή.
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:
- Ουντινέζε-Αταλάντα
- Νάπολι-Κόμο
- Κρεμονέζε-Γιουβέντους
- Βερόνα-Ίντερ
- Φιορεντίνα-Λέτσε
- Τορίνο-Πίζα
- Πάρμα-Μπολόνια
- Μίλαν-Ρόμα
- Σασουόλο-Τζένοα
- Λάτσιο-Κάλιαρι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
- Νάπολι 21
- Ρόμα 21
- Ίντερ 18
- Μίλαν 18
- Κόμο 16
- Μπολόνια 15
- Γιουβέντους 15
- Κρεμονέζε 14
- Αταλάντα 13
- Σασουόλο 13
- Λάτσιο 12
- Ουντινέζε 12
- Τορίνο 12
- Κάλιαρι 9
- Πάρμα 7
- Λέτσε 6
- Πίζα 5
- Βερόνα 5
- Φιορεντίνα 4
- Τζένοα 3