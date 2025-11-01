«Ντεμπούτο» για Σπαλέτι και τα.... φώτα στο Μιλάνο

Το ντέρμπι της Μίλαν με την -εκ των πρωτοπόρων- Ρόμα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 1-3 Νοεμβρίου η Serie A.

Οι «ροσονέρι» υποδέχονται το βράδυ της Κυριακής (2/11, 21:45) τους «τζιαλορόσι» στο «Σαν Σίρο», με τις δύο ομάδες να θέλουν τους τρεις βαθμούς για τους δικούς τους λόγους: οι μεν γηπεδούχοι θα «πιάσουν» την ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας στη βαθμολογία και θα παραμείνουν -στη χειρότερη περίπτωση- στο -3 από την κορυφή, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα διατηρηθούν στο... ρετιρέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μίλαν είναι αήττητη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα της πρεμιέρας από τη Σασουόλο (5-3-0), αλλά στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές μετράει τρεις ισοπαλίες, την ώρα που η Ρόμα προέρχεται από δύο σερί νίκες.

Το αποτέλεσμα του ντέρμπι ενδιαφέρει άμεσα την -κάτοχο του τίτλου και συμπρωτοπόρο- Νάπολι, η οποία υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (1/11, 19:00) την Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Με νίκη (σ.σ. η τρίτη διαδοχική) η ομάδα του Αντόνιο Κόντε θα βρεθεί -έστω και προσωρινά- στο +3 από τη Ρόμα, ενώ θα πάρει ψυχολογική ώθηση ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης της προσεχούς Τρίτης (4/11) με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης για τη league phase του Champions League.

Τέλος, η Ίντερ αναμετράται στη Βερόνα με την Ελλάς με στόχο το δεύτερο σερί «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνει σε απόσταση... βολής από την κορυφή.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Ουντινέζε-Αταλάντα

Νάπολι-Κόμο

Κρεμονέζε-Γιουβέντους

Βερόνα-Ίντερ

Φιορεντίνα-Λέτσε

Τορίνο-Πίζα

Πάρμα-Μπολόνια

Μίλαν-Ρόμα

Σασουόλο-Τζένοα

Λάτσιο-Κάλιαρι



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)