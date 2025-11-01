MENU
«Ντεμπούτο» για Σπαλέτι και τα.... φώτα στο Μιλάνο

Το ντέρμπι της Μίλαν με την -εκ των πρωτοπόρων- Ρόμα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 1-3 Νοεμβρίου η Serie A.

Οι «ροσονέρι» υποδέχονται το βράδυ της Κυριακής (2/11, 21:45) τους «τζιαλορόσι» στο «Σαν Σίρο», με τις δύο ομάδες να θέλουν τους τρεις βαθμούς για τους δικούς τους λόγους: οι μεν γηπεδούχοι θα «πιάσουν» την ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας στη βαθμολογία και θα παραμείνουν -στη χειρότερη περίπτωση- στο -3 από την κορυφή, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα διατηρηθούν στο... ρετιρέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μίλαν είναι αήττητη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα της πρεμιέρας από τη Σασουόλο (5-3-0), αλλά στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές μετράει τρεις ισοπαλίες, την ώρα που η Ρόμα προέρχεται από δύο σερί νίκες.

Το αποτέλεσμα του ντέρμπι ενδιαφέρει άμεσα την -κάτοχο του τίτλου και συμπρωτοπόρο- Νάπολι, η οποία υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (1/11, 19:00) την Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Με νίκη (σ.σ. η τρίτη διαδοχική) η ομάδα του Αντόνιο Κόντε θα βρεθεί -έστω και προσωρινά- στο +3 από τη Ρόμα, ενώ θα πάρει ψυχολογική ώθηση ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης της προσεχούς Τρίτης (4/11) με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης για τη league phase του Champions League. 

Τέλος, η Ίντερ αναμετράται στη Βερόνα με την Ελλάς με στόχο το δεύτερο σερί «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνει σε απόσταση... βολής από την κορυφή.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

  • Ουντινέζε-Αταλάντα      
  • Νάπολι-Κόμο             
  • Κρεμονέζε-Γιουβέντους  
  • Βερόνα-Ίντερ            
  • Φιορεντίνα-Λέτσε       
  • Τορίνο-Πίζα             
  • Πάρμα-Μπολόνια         
  • Μίλαν-Ρόμα              
  • Σασουόλο-Τζένοα         
  • Λάτσιο-Κάλιαρι          


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

  1. Νάπολι        21
  2. Ρόμα          21
  3. Ίντερ         18
  4. Μίλαν         18
  5. Κόμο          16
  6. Μπολόνια      15
  7. Γιουβέντους   15
  8. Κρεμονέζε     14
  9. Αταλάντα      13
  10. Σασουόλο      13
  11. Λάτσιο        12
  12. Ουντινέζε     12
  13. Τορίνο        12
  14. Κάλιαρι        9
  15. Πάρμα          7
  16. Λέτσε          6
  17. Πίζα           5
  18. Βερόνα         5
  19. Φιορεντίνα     4
  20. Τζένοα         3
