Ντέρμπι στο Λονδίνο, στην Μπέρνλι η πρωτοπόρος Άρσεναλ

Η πρωτοπόρος δοκιμάζεται στην έδρα της αδύναμης Μπέρνλι, ενώ από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι του Λονδίνου μεταξύ Τότεναμ και Τσέλσι.

Η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άστον Βίλα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «κόκκινοι» υποδέχονται τους «χωριάτες» στο τελευταίο -χρονικά- ματς του Σαββάτου (1/11, 22:00) με μοναδικό στόχο να επιστρέψουν στις επιτυχίες, καθώς η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετράει τέσσερις σερί ήττες στο πρωτάθλημα, οι οποίες την «γκρέμισαν» από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρισκόταν ύστερα από τις πέντε νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.

Παράλληλα, η Λίβερπουλ χρειάζεται μια ψυχολογική «ώθηση», καθώς ακολουθεί ο αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ» για τη league phase του Champions League (4/11). Όμως, η αποστολή των «ρεντς» δεν φαντάζει καθόλου εύκολη κόντρα στην ομάδα του Ουνάι Έμερι, καθώς η Άστον Βίλα βρίσκεται σε καλό... φεγγάρι στο πρωτάθλημα, όπου μετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες.



Στο μεταξύ, η πρωτοπόρος Άρσεναλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη «νεοφώτιστη» Μπέρνλι με στόχο την πέμπτη σερί επιτυχία της στο πρωτάθλημα, λίγες ημέρες πριν το ματς με τη Σλάβια στην Πράγα για το Champions League (4/11). Η -δεύτερη της βαθμολογίας- Μπόρνμουθ δοκιμάζεται στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι που θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, ύστερα από την ήττα από την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ και ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ για το Champions League (5/11).



Από εκεί και πέρα, Τότεναμ και Τσέλσι «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» σε ένα λονδρέζικο ντέρμπι, η «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ υποδέχεται την Έβερτον, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμετράται «στο Σίτι Γκράουντ» με τη Νότιγχαμ Φόρεστ που μετράει τέσσερις σερί ήττες.



Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Μπράιτον-Λιντς

Μπέρνλι-Άρσεναλ

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ

Φούλαμ-Γουλβς

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ.

Τότεναμ-Τσέλσι

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ-Έβερτον

