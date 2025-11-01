Μάχες σε Χρυσούπολη, Καλαμάτα

Δυνατά παιχνίδια περιλαμβάνει το πρώτο πιάτο της 8ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η Νίκη Βόλου δίνει σήμερα δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς, καθώς πηγαίνει στη Χρυσούπολη για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Νέστο που θέλει το «τρίποντο» για να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις. Ντέρμπι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ Β’ να υποδέχεται στην Καλαμαριά τον Μακεδονικό. Με τον Ντάνι Πονζ στον πάγκο τους, οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν του Νέστου με 2-0 στο ίδιο γήπεδο, τη στιγμή που οι «πράσινοι» συμπλήρωσαν τρεις σερί ήττες, με πιο πρόσφατη το 1-0 από τον Καμπανιακό.

Την ευκαιρία να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης του Β’ Ομίλου έχει η Καλαμάτα καθώς, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2 υποδέχεται τον προτελευταίο Παναργειακό.



Η Καλαμάτα έφυγε από τη Νέα Σμύρνη με το βαθμό της ισοπαλίας στη σύγκρουση κορυφής κόντρα στον Πανιώνιο (1-1) και συνεχίζει να φιγουράρει στην πρώτη θέση. Τώρα, η «Μαύρη Θύελλα» φιλοξενεί τον Παναργειακό, σε ένα ντέρμπι της Πελοποννήσου, ούσα το μεγάλο φαβορί καθώς οι Αργείοι ακόμη δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης ενώ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους έχουν πετύχει μόλις ένα γκολ.

Ο Ολυμπιακός Β’ είναι το απόλυτο φαβορί καθώς περιμένει την ουραγό Ηλιούπολη στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να έρχονται από την ήττα στο Μαρκόπουλο (2-0), όμως απέναντί τους είναι μια ομάδα με μόλις ένα βαθμό και με, ήδη, έξι αλλαγές προπονητών. Με τον Θωμά Γράφα, πλέον, στον πάγκο της, η Ηλιούπολη - που έφτασε στο... αμήν την ΑΕΚ (0-1 στο 90’+6’) ευελπιστεί να κάνει μία νέα αρχή.

Στο «Γρηγόρης Λαμπράκης», τέλος, η Athens Kallithea υποδέχεται τη Μαρκό. Οι γηπεδούχοι, με τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο στον πάγκο τους, πέρασαν σαν σίφουνας από το Άργος (0-4) αλλά και οι φιλοξενούμενοι του Σούλη Παπαδόπουλου παρουσιάζουν ένα άκρως αξιόμαχο σύνολο που παραμένει αήττητο από την πρεμιέρα κι έπειτα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

A’ Όμιλος

Σάββατο 1/11

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου, ΔΑΚ Χρυσούπολης (SPORTAL.GR)

15:00 ΠΑΟΚ Β – Μακεδονικός , Γήπεδο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς (SPORTAL.GR)

Κυριακή 2/11

14:00 Καμπανιακός – ASTERAS AKTOR B’ (ATHLETIKO.GR)

14:00 Aναγ. Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής (ACTION 24)

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα (SPORTAL.GR)

Β’ Όμιλος

Σάββατο 1/11

14:00 Athens Kallithea – Mαρκό (ACTION 24)

15:00 Καλαμάτα – Παναργειακός (SPORTAL.GR)

15:00 Oλυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη (SPORTAL.GR)

Κυριακή 2/11

13:00 Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος (SPORTAL.GR)

15:00 Aιγάλεω -Χανιά (SPORTAL.GR)

