Μπόργκες για Ιωαννίδη: «Προσθέτει βάθος στην επίθεση ο Φώτης»

Το εγκώμιο του Φώτη Ιωαννίδη έπλεξε ο Ρουί Μπόργκες, μετά το γκολ του Έλληνα φορ στη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Αλβέρκα με 2-0.

Δεύτερο γκολ μέσα σε λίγες μέρες πέτυχε ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς άνοιξε το σκορ στη νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στην Αλβέρκα (2-0). Ο Έλληνας στράικερ είχε σκοράρει προ ημερών απέναντι στην ίδια ομάδα σε ματς Κυπέλλου, και κατάφερε να βρει και πάλι δίχτυα και στο πρωτάθλημα.

Και στα δύο παιχνίδια μπήκε ως αλλαγή και κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του, γεγονός που εκθείασε ο Ρουί Μπόρζες: «Μπορούμε να πούμε για την επίδραση από τον πάγκο, επειδή ο Φώτης σκοράρει στο τέλος. Είναι διαφορετικός από τον Σουάρες, προσθέτει περισσότερο βάθος στην επίθεση, είναι επικίνδυνος στις στημένες φάσεις, αλλά ένιωσα ότι ήταν ακόμα λίγο επηρεασμένος από το ματς της Τρίτης. Αλλά ανταποκρίθηκε».