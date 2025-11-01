Ντέρμπι Ολυμπιακού με Άρη στο Φάληρο, δοκιμασία στον Βόλο για Παναθηναϊκό

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Φάληρο δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να παρατάσσονται με ανεβασμένη ψυχολογία.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το 2-0 επί της ΑΕΚ, επικράτησαν άνετα με πέντε γκολ τον Βόλο (5-0), και θέλουν ακόμα μία νίκη ενόψει του αγώνα με την Αϊντχόφεν την (Τρίτη 4/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 3-1 του Αιγάλεω στο Κύπελλο ωστόσο στο πρωτάθλημα ψάχνουν τη νίκη εδώ και τέσσερις αγωνιστικές. Το ντέρμπι αρχίσει στις 20:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο.

Ο Παναθηναϊκός στις 18:00 δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ψάχνει το τρία στα τρία. Η ψυχολογία στο στρατόπεδο των «πρασίνων» έχει αλλάξει με την έλευση του Ισπανού τεχνικού και στόχος είναι το «διπλό» που θα επισφραγίσει τη βαθμολογική και ψυχολογική άνοδο. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο καλείται να βγάλει αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο Κύπελλο.

Στις 19:30, ο Ατρόμητος κοντράρεται με την Κηφισιά σε μια δυνατή αναμέτρηση, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν και κυνηγούν μια θέση στην πρώτη οκτάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2)

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Κηφισιά (Novasports Prime)

20:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Άρης (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – ΟΦΗ (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 8 20

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 19

3. ΑΕΚ 8 16

4. ΑΡΗΣ 8 12

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 12

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7 12

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 8 12

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 9

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 8 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 8

11. ΑΕΛ 8 7

12. ΟΦΗ 7 6

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 5

14. ASTERAS AKTOR 8 3