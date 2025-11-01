Αμορίμ: «Το να αναλάβω την Γιουνάιτεντ ήταν η καλύτερη απόφασή μου»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, μίλησε για την απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας ότι μετά τα τελευταία αποτελέσματα, νιώθει ότι πήρε την καλύτερη απόφαση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την απόφασή του να ενταχθεί στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είχα κάποιες στιγμές που δυσκολεύτηκα πολύ και σκεφτόμουν ότι ίσως δεν ήταν γραφτό να είμαι εδώ. Σήμερα νιώθω ότι αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου. Φυσικά θέλω να μείνω εδώ για πολλά χρόνια».

Για την μεταγραφική ενίσχυση της Γιουνάιτεντ: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν, ακόμα και μέσα στον σύλλογό μας. Ξέρετε ότι έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάποιοι παίκτες δεν παίζουν, θα ζητήσουν να φύγουν, οπότε πρέπει να τα διαχειριστώ όλα».