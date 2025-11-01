Εμπερλ: «Ο Ολίσε θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο»

Η διοίκηση της Λίβερπουλ παραχώρησε το καλοκαίρι τον Λουίς Ντίαζ στην Μπάγερν Μονάχου και διεκδικεί τον Μάικλ Ολίσε ως μελλοντικό αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ για το αριστερό άκρο της επίθεσης της, αλλά η πρωταθλήτρια Γερμανίας δεν πρόκειται να συζητήσει την οποιαδήποτε πρόταση.

Το κασέ του 23χρονου Γάλλου διεθνή επιθετικού ξεπερνά πλέον τα 100 εκατ. ευρώ, αλλά η διοίκηση της Μπάγερν αρνείται να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του και μάλιστα τού προσφέρει νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Συγκεκριμένα θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2031, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα πέντε στα οκτώ εκατ. ευρώ.

«Ο Μάικλ θα θα γίνει ένας από τους καλύτερους στον κόσμο και δεν πρόκειται να παραχωρηθεί όσα χρήματα και αν μας προσφέρουν», ξεκαθάρισε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ. Ο Γάλλος εξτρέμ από το 2024 όταν και μετακινήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας στο Μόναχο, αντί 68 εκατ. ευρώ, έχει συνολικά 26 γκολ και 29 ασίστ σε 66 αγώνες με τη φανέλα της Μπάγερν.