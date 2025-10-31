Αγώνας δρόμου για τον ΟΦΗ: Προσέφυγε στο CAS - Aρνείται να πληρώσει ο Μπούσης

Παράλληλα με την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης της απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, για την οφειλή στον Αθ. Παπάζογλου, η ΟΦΗ προσέφυγε στο CAS.

Όπως έγινε γνωστό, έπειτα από προσφυγή του Παπάζογλου στο ίδιο δικαστήριο (με διαφορετική σύνθεση) η προσωρινή διαταγή ανακλήθηκε, επομένως ισχύει η απόφαση του Διαιτητικού Δικατηρίου, που προβλέπει την αφαίρεση τριών βαθμών μετά το πέρας πέντε ημερών και στη συνέχεια από κάθε αγώνα έως την εξόφληση του ποδοσφαιριστή.

Με την προσφυγή στο CAS, που έγινε πριν την ανατροπή της "προσωρινής διαταγής" από το Εφετείο Αθηνών, ο ΟΦΗ επιχειρεί να μπλοκάρει ξανά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Την Παρασκευή 31/10 η πλευρά του Παπάζογλου ειδοποιήθηκε να στείλει τις προτάσεις της στο CAS μέχρι την επόμενη Τρίτη.

Ωστόσο την Παρασκευή 7/11 η προθεσμία των πέντε ημερών εκπνέει και η Super League θα πρέπει να αφαιρέσει από την ομάδα της Κρήτης τρεις βαθμούς από το πρωτάθλημα.

Πηγές από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ, Μ. Μπούση, υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να πληρώσει και δεν αναγνωρίζει οφειλές που έγιναν πριν την ανάληψη της ΠΑΕ από τον ίδιο και ότι θα εξαντληθεί κάθε ένδικο μέσο.

Πάντως το μόνο "ένδικο μέσο" που έχει μείνει είναι το CAS, αφού στα πολιτικά δικαστηρία, στα οποία έχει προσφύγει ο ΟΦΗ, η κύρα αγωγή θα συζητηθεί τον επόμενο Σεπτέμβριο.