Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νόου» στις 7/11 για... προπόνηση

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη των ανακαινίσεων στο «Καμπ Νόου», η Μπαρτσελόνα θα επιστρέψει στο γήπεδό της στις 7 Νοεμβρίου για μια προπόνηση ανοιχτή στο κοινό, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο καταλανικός σύλλογος.

«Η ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα θα επιστρέψει επίσημα στο Spotify Camp Nou την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου για μια προπόνηση ανοιχτή στο κοινό μπροστά στους οπαδούς των Μπλαουγκράνα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

Αυτή η πρωτοβουλία θα χρησιμεύσει ως «επιχειρησιακή δοκιμή» για τους πρωταθλητές Ισπανίας ενόψει μιας μερικής επανέναρξης, η οποία έχει ήδη αναβληθεί αρκετές φορές, μέχρι το τέλος του 2025.

Το εισιτήριο εισόδου έχει οριστεί σε 5 ευρώ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και 10 ευρώ για το ευρύ κοινό, και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό έργο «Pulseras Blaugranas», το οποίο υποστηρίζει την ψυχική υγεία των νοσηλευόμενων παιδιών και εφήβων, εξήγησε ο σύλλογος.

Αναμένονται περίπου 23.000 θεατές, σύμφωνα με την άδεια που έχει χορηγηθεί από το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης, το οποίο ορίζει όριο 27.000 θεατών. Αυτό έχει οδηγήσει τον σύλλογο να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Μοντζουίκ, ενώ περιμένει άδεια για να επιστρέψει στο «Καμπ Νου» μπροστά σε 45.000 οπαδούς.

Οι συσσωρευμένες καθυστερήσεις στις ανακαινίσεις αντιπροσωπεύουν μια τεράστια οικονομική ζημία για την Μπαρτσελόνα, η οποία χρειάζεται τα έσοδα που παράγονται από το γήπεδό της για να ανακτήσει οικονομική σταθερότητα.

Η «Μπάρτσα» έχει εκτιμήσει το κόστος της εκτεταμένης ανακαίνισης του σταδίου της, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει 105.000 θεατές -ρεκόρ στην Ευρώπη- σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.