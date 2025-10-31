Τρόμαξε κόσμο η PSV πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό!

Πέμπτη συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις για την Αϊντχόφεν που ανέβηκε στην κορυφή της Eredivisie μετά το 5-2 επί της Φορτούνα Σιτάρντ του Δημήτρη Λημνιού.

Σε καταπληκτική κατάσταση πιστοποίησε ότι βρίσκεται η Αϊντχόφεν λίγο πριν επισκεφτεί το "Καραϊσκάκης" για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Η ομάδα του Πίτερ Μπος επικράτησε με 5-2 της Φορτούνα Σιτάρντ του Δημήτρη Λημνιού και έφτασε στις 5 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε ημιάγρια κατάσταση βρίσκεται ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος σκοράρει επί 6 συνεχόμενα παιχνίδια πέτυχε με υπέροχες ενέργειες τα δύο πρώτα τέρματα της PSV (17', 28'), καθαρίζοντας από νωρίς την δουλειά.

Το τρίτο γκολ ήρθε λίγο πριν το ημίχρονο από τον Ρουμάνο Ντένις Μαν (45'), με την Αϊντχόφεν να κάνει οικονομία δυνάμεων στην επανάληψη.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δύο γκολ από Λόνβαϊκ (68') και Σίρχαους (90'), ωστόσο η επίθεση της PSV πετούσε φωτιές. Η ομάδα του Μπος βρήκε ακόμα δύο τέρματα με Πέπι (84'), Τιλ (96') και με το 5-2 απολαμβάνει πλέον την μοναξιά της κορυφής στην Eredivisie.