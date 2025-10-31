Τέλος η περιπέτεια στο Μεξικό για Ράμσεϊ

Μόνο μερικούς μήνες κράτησε η θητεία του Ουαλού μέσου στην Πούμας, που συμφώνησε στην λύση της συνεργασίας μαζί του.

Άδοξο τέλος είχε η περιπέτεια του Άαρον Ράμσεϊ στο Μεξικό. Ο Ουαλός μέσος που μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στο Μεξικό, συμφώνησε στην λύση του συμβολαίου του, δύο αγωνιστικές πριν την λήξη της κανονικής περιόδου, έχοντας συνεισφορά μόλις έξι αγώνων και ενός γκολ. Η θητεία του στο Μεξικό είχε ως πιο ηχηρή στιγμή όχι κάτι ποδοσφαιρικό, αλλά την απώλεια του σκύλου του, ο οποίος απήχθη και μυστηριωδώς και βρέθηκε νεκρός παρότι ο Ράμσεϊ έδινε αμοιβή 20.000 δολαρίων.