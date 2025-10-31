Η Τζένοα απέλυσε τον τεχνικό διευθυντή της, ακολουθεί ο Βιεϊρά

Η Τζένοα ανακοίνωσε σήμερα τη λύση της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή, Μάρκο Οτολίνι, τον οποίο αναμένεται να... ακολουθήσει πολύ σύντομα και ο προπονητής, Πατρίκ Βιεϊρά.

Ουραγός στη φετινή Serie A, χωρίς νίκη και με τους τρεις βαθμούς σε εννέα αγώνες να συνιστούν το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία του, ο σύλλογος της Γένοβας αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα, με τον 45χρονο Οτολίνι να βλέπει πρώτος την... πόρτα της εξόδου, μετά από τριετή θητεία.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Βιεϊρά θα έχει την ίδια τύχη, πιθανόν και πριν την επόμενη αναμέτρηση πρωταθλήματος με τη Σασουόλο, την προσεχή Δευτέρα (3/11). Κι αυτό παρά τη δημόσια στήριξη που πρόσφερε στις αρχές της εβδομάδας ο πρόεδρος της Τζένοα, ο Ρουμάνος Νταν Σούκου, στον άλλοτε πρωταθλητή κόσμου με την εθνική Γαλλίας.

Σε ό,τι αφορά τον Οτολίνι, πάντως, η αποχώρησή του από τη Γένοβα δεν θα του βγει σε... κακό, καθώς αναμένεται να αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή στη Γιουβέντους.