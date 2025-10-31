Η ουσία του να επιμένει ελληνικά και η ιστορία που δείχνει το δρόμο

Την ψυχολογία του Παναθηναϊκού δύσκολα μπορεί να την εξηγήσει ένας ξένος, όπως και την απαίτηση για τίτλο, άρα η ελληνοποίηση φαντάζει η ενδεδειγμένη επιλογή.

Μία απ’ τις σημαντικές επισημάνσεις του Ράφα Μπενίτεθ κατά την παρουσίασή του, είχε να κάνει με το ελληνικό στοιχείο που θέλει να δει στον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπήρξε… λάτρης της χώρας, της ιστορίας της, της φέτας και του μουσακά. Απλά η εμπειρία του από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο του πλανήτη, του έχει διδάξει κάποια πράγματα.

Ένα απ’ αυτά έχει να κάνει με τη νοοτροπία και τον ψυχισμό του κάθε κλαμπ. Όποια κι αν είναι αυτά, δύσκολα μπορούν να εκφραστούν από ανθρώπους με διαφορετική φιλοσοφία και κουλτούρα. Αυτοί πρέπει να υπάρχουν για να δίνουν την ποιότητα.

Είναι και το δίκαιο στο κάτω-κάτω, καθώς δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε ξένος να «ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός», ή όποια ομάδα βάλει κανείς στη θέση των «πράσινων». Ναι, οι πάντες γνωρίζουν σε γενικές γραμμές ποιο είναι το «Τριφύλλι». Όμως οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

Δεν μπορεί ο κάθε ξένος να αντιληφθεί τι είναι να χάνεις σε ντέρμπι. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έχει τέτοια μορφή η πίεση, γιατί γκρινιάζουν όλοι επειδή ήρθε μια ισοπαλία, γιατί ενώ περίμεναν σε κάποιες έδρες να παίξουν ποδόσφαιρο βρίσκουν

γήπεδα… χωράφια, απότιστα, με το χορτάρι ακούρευτο. Συνθήκες που για τους Έλληνες είναι συνήθεια.

Την κατάσταση του Παναθηναϊκού, μπορεί να την καταλάβει καλύτερα ένας Έλληνας αναφορικά με τα εκτός γραμμών. Ποδοσφαιρικά οι σπουδαίοι ξένοι παίκτες σαφώς κάνουν τη διαφορά, δίνουν την ποιότητα και την προσωπικότητα. Αλλά όσο μεγάλος παίκτης κι αν είναι κάποιος, δεν είναι το ίδιο αν χρειαστεί να βρεθεί μακριά απ’ τη χώρα του, σε μια νέα

κατάσταση ζωής και ταυτόχρονα σε μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία.

Δεν είναι τυχαίο πως τα τελευταία χρόνια ένα απ’ τα βασικά προβλήματα του Παναθηναϊκού είναι η… απάθεια. Είτε χάνει, είτε κερδίσει η ομάδα, είναι σα να μην έχει σφυγμό. Ακριβώς αυτό το σφυγμό, το συναίσθημα, την κατανόηση και την αντίληψη μιας ιδιαίτερης κατάστασης, τα προσφέρουν οι γηγενείς.

Ακόμη και ιστορικά να το δει κανείς, το 2004 ο Παναθηναϊκός είχε «σκληρό» πυρήνα ελληνικό, μαζί με εξαιρετικούς ξένους παίκτες. Το 2010 που υπήρχαν ο Σισέ, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, κυριαρχούσε η ελληνική προσωπικότητα με Καραγκούνη, Κατσουράνη, Σεϊταρίδη, Νίνη, Σαλπιγγίδη κτλ.

Και πέρα απ’ τον Παναθηναϊκό, όποτε μια ομάδα χρειαζόταν επιστροφή μετά από χρόνια αποτυχιών, στηρίχτηκε στην ελληνική νοοτροπία και στις σωστές επιλογές ξένων παικταράδων. Έτσι μπορεί να ισοσκελιστεί το ψυχολογικό μειονέκτημα και η τεράστια πίεση που αυτόματα φέρνουν τα… πέτρινα χρόνια.

Ούτε ζήτημα εθνικό είναι, ούτε επιμένει κανείς ελληνικά απλά για να στηριχτεί το εγχώριο προϊόν. Είναι ζήτημα νοοτροπίας και ψυχισμού πρωτίστως. Ο Μπενίτεθ το γνωρίζει πολύ καλά και δεν είναι τυχαίο πως εκεί εστίασε αμέσως, ο κατά τεκμήριο κορυφαίος προπονητής που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα.