Συλαϊδόπουλος: «Κέρδισα τίτλους στην Ελλάδα και έχω εμπειρία στις νίκες»

Ο Έλληνας προπονητής της Ρίο Άβε Σωτήρης Συλαϊδόπουλος δήλωσε σήμερα (31/10) ότι η ομάδα έχει «μεγάλο κίνητρο» να προσπαθήσει να πετύχει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στην Primeira Liga, στον αυριανό (1/11) αγώνα εναντίον της Εστορίλ, για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

«Το να πετυχαίνουμε τρεις συνεχόμενες νίκες δεν είναι πίεση, είναι επιπλέον κίνητρο. Θέλουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Είναι πάντα σημαντικό γιατί δείχνει ότι τα πράγματα πάνε καλά και δίνει στην ομάδα αυτοπεποίθηση να συνεχίσει την καλή δουλειά», δήλωσε ο Έλληνας προπονητής σε συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα.

Η Ρίο Άβε δεν έχει καταφέρει να πετύχει σερί τριών συνεχόμενων νικών στο πρωτάθλημα από το 2020, όταν είχε ως επικεφαλής τον Κάρλος Καρβαλιάλ, αλλά τώρα ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος θέλει να εκμεταλλευτεί την καλή κατάσταση της ομάδας, μετά τις νίκες εναντίον των Τοντέλα και Εστρέλα Αμαδόρα.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε. Είναι αλήθεια ότι αποκλείστηκαμε από το Κύπελλο στα μισά του πρωταθλήματος, αλλά στο πρωτάθλημα τα πάμε καλά. Μετά από δύσκολα παιχνίδια εναντίον της Μπενφίκα και της Φαμαλικάο, καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την απόδοση και τη νοοτροπία μας. Τώρα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή τη θετική δυναμική», τόνισε.

Όπως είπε η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί «στη διαδικασία» και όχι μόνο στα αποτελέσματα, ακόμη και όταν επαινεί τις ιδιότητες του αντιπάλου του:

«Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία. Η Εστορίλ είναι μια ποιοτική ομάδα, με ενδιαφέρουσες τακτικές αποχρώσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, οργανωμένοι και να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας. Πιστεύω ακράδαντα στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με πείνα και φιλοδοξία», τόνισε.

Ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος πήγε στην Πορτογαλία το καλοκαίρι, αναγνώρισε ότι η προσαρμογή στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο απαιτούσε χρόνο και μάθηση:

«Ίσως να είμαι χαμηλού προφίλ, αλλά κέρδισα τίτλους στην Ελλάδα και έχω εμπειρία στις νίκες. Εδώ χρειάστηκα χρόνο για να προσαρμοστώ στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικό, με καλές ομάδες και διαφορετικές ιδέες. Τώρα νιώθω ότι εξελισσόμαστε και ότι η ομάδα αρχίζει να δείχνει τι πραγματικά μπορεί να κάνει», τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι το τρέχον νικηφόρο σερί αντανακλά την ενότητα της ομάδας και τη συνέπεια της καθημερινής δουλειάς:

«Όταν κερδίζουμε, όλα βελτιώνονται στην ατμόσφαιρα, στην αυτοπεποίθηση, στην ενέργεια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την εστίασή μας και τη νοοτροπία μας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθούμε και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε καλά. Είμαστε θετικοί και έχουμε κίνητρο για το παιχνίδι και θέλουμε να προσφέρουμε μια καλή απόδοση στους οπαδούς μας», είπε.

Και συνέχισε: «Το πορτογαλικό είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, όλοι οι αντίπαλοι έχουν ποιότητα. Αυτό με βοηθά να εξελιχθώ ως προπονητής και βοηθά την ομάδα να αναπτυχθεί», είπε. Η Ρίο Άβε, είναι στην 9η θέση με 11 βαθμούς.