Το αήττητο καρέ του Σεμπάστιαν Λέτο κόντρα στον Ατρόμητο (vids)

Ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς πάει στο Περιστέρι το Σάββατο (1/11) με ευχάριστες αναμνήσεις από την ομάδα της δυτικής όχθης που κρατάνε απ΄τα χρόνια της ποδοσφαιρικής διαδρομής του στα γήπεδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η επόμενη αποστολή του φετινού πρωταθλήματος, στέλνει την Κηφισιά στο Περιστέρι για την…μάχη απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο κόουτς Σεμπάστιαν Λέτο, έχει να θυμάται από τα χρόνια της ποδοσφαιρικής θητείας στον Παναθηναϊκό, τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε αγώνες κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου.

Σημειωτέων πως την περίοδο της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, δεν βρέθηκε αντίπαλος με τους Περιστεριώτες.

28 Μαρτίου 2010: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-3

Ο αγώνας διεξήχθη στο Περιστέρι, για την 28η αγωνιστική της Super League 2009-10.

Ο Παναθηναϊκός υπό τον Νίκο Νιόπλια, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Σαλπιγγίδης άνοιξε το σκορ για το Τριφύλλι στο 18΄, ο Σισέ συνέχισε το…χορό των γκολ (0-2 στο 74’ ) και ο Λέτο έβαλε το κερασάκι στην τούρτα (0-3 στο 88’).

17 Σεπτεμβρίου 2011: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-1

Ο αγώνας στο Περιστέρι ια την 3η αγωνιστική της Super League 2011-12.

Ο Ατρόμητος (του Γιώργου Δώνη) προηγήθηκε με γκολ του Μήτρογλου (1-0 στο 53΄) και ο Παναθηναϊκός με τον Ζεσουάλδο Φερέιρα στον πάγκο του - και αγωνιζόμενος με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Καρνέζη στο 3΄- ισοφάρισε (1-1) με τον Λέτο στο 86΄.

22 Ιανουαρίου 2012: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0

Το Τριφύλλι πήρε τη νίκη στο ΟΑΚΑ για την 18η αγωνιστική με γκολ του Κουίνσι (72΄).

6 Μαρτίου 2016: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 2-0

Οι «πράσινοι» με τον Αντρέα Στραματσιόνι στον πάγκο, προηγήθηκαν (1-0) στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική της Super League με γκολ του Λούκας Εβαντζελίστα (8΄) και ζευγάρωσαν τα τέρματά τους (2-0) με τον Βιγιαφάνιες (70΄) έπειτα από ασίστ του Λέτο.