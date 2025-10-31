Προετοιμασία μετ' εμποδίων για τον ΠΑΟΚ!

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται για τον ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» προετοιμασία ενόψει Πανσερραϊκού να διεξάγεται μετ΄εμποδίων.

Ο Δικέφαλος μετά την πέμπτη συνεχόμενη νίκη επί της ΑΕΛ (4-1), «στρέφεται» στο παιχνίδι των Σερρών (2/11 19:30) για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Τα προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου όμως παραμένουν, με τον Ρουμάνο τεχνικό να βλέπει τον Ντέγιαν Λόβρεν να... επιστρέφει στα «πιτς» λόγω ίωσης.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, ενώ ο Μαντί Καμαρά παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος, υποβαλλόμενος σε θεραπεία.

Ατομικά στο γήπεδο δούλεψαν και οι Δημήτρης Πέλκας, Δημήτρης Χατσίδης και Ζόαν Σάστρε, με τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετά προβλήματα 48 ώρες πριν το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Υπενθυμίζεται πως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή λόγω καρτών στον προσεχές αγώνα.

Το Σάββατο (01.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για τις Σέρρες.