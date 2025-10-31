Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Αλλαγή προπονητή πριν την Τούμπα για τη Γιουνγκ Μπόις

Η Γιουνγκ Μπόις προχώρησε σε αλλαγή προπονητή μία εβδομάδα πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (6/11 22:00).

Η νέα ισοπαλία στην έδρα της Γκρασχόπερς (3-3) ήταν η τελευταία με τον Τζόρτζιο Κοντίνι στην «άκρη» του πάγκου της Γιουνγκ Μπόις, που έχει μείνει αρκετά πίσω στη μάχη του πρωταθλήματος.

Μόλις στην 5η θέση στο -7 ήδη από την πρωτοπόρο Τουν, με τη διοίκηση της ομάδας να προχωράει σε αλλαγή προπονητή ενόψει της πολύ δύσκολης συνέχειας.

Ο Γκέρι Σεοάνε είναι ο νέος προπονητής της ομάδας της Βέρνης, ο οποίος υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο και θα κάνει ντεμπούτο την Κυριακή (2/11) απέναντι στη Βασιλεία, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που ο Σεοάνε θα βρεθεί στον πάγκο της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, καθώς υπήρξε και πρώτος προπονητής το διάστημα 2018 έως το 2021, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την προσεχή Πέμπτη (6/11 22:00) τους Ελβετούς στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του φετινού Europa League.