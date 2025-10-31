Σιπιόνι: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη - Νιώθω υπέροχα στον Ολυμπιακό»

Ο Λορέντσο Σιπιόνι παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV, μία ημέρα (01/11, 20:00) πριν το δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Άρη στο Φάληρο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Cosmote TV:



Για το ματς με τον Βόλο: «Πάντα σε βοηθάει να κερδίζεις τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό να νικάς, ειδικά όταν το συνδυάζεις με τον τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Βόλο. Η αυτοπεποίθηση μας, έχει ανέβει πολύ».



Για το ματς με τον Άρη: «Νομίζω πως θα είναι ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι, όμως αν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και έχουμε την σκέψη μας σε αυτό το παιχνίδι, τότε πιστεύω πως με την βοήθεια του κόσμου μας θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».



Για την προσαρμογή του: «Νιώθω πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Με τους συμπαίκτες που έχω δεν τίθεται κανένα θέμα προσαρμογής. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά, νοιώθω υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Προπονούμαι και δουλεύω καθημερινά για να κερδίζω χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια που έχουμε».