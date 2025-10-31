PAOK Academy: Με 13 «αετόπουλα» η προεπιλογή της Εθνικής Προπαίδων!

Το PAOK Academy πρωταγωνιστεί (ξανά), με 13 παίκτες της Κ15 του Δικεφάλου να συμπεριλαμβάνονται στην προεπιλογή της Εθνικής Προπαίδων για προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της «Γαλανόλευκης» Παναγιώτης Καραγιάννης, κάλεσε 38 ταλέντα για τριήμερο (3-6/11) προπονητικό καμπ που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, 13 εκ των οποίων «ασπρόμαυρα».

«Σύσσωμη» η Κ15 του ΠΑΟΚ δηλαδή, μετά το ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός (1/11 13:00) θα φορέσει τα «Γαλανόλευκα» και πιο συγκεκριμένα οι Χρυσουλάκης, Σίμος, Αθανασέλλης, Παπαγεωργίου, Σκαλέρης Βασίλης, Σκαλέρης Κωνσταντίνος, Ίτσκος, Κακάλης, Πριόβολος, Παπαγεωργόπουλος, Σολωμίδης, Φλώρος και Φαρδέλλας.

Μία ακόμα διάκριση για το PAOK Academy, λίγες ώρες μετά την «ασπρόμαυρη» εκπροσώπηση στην Εθνική Παίδων, η οποία πέρασε στην επόμενη φάση των προκριματικών.