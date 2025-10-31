Σκληρό… καρύδι ο Χουάν Φεράντο για τον Παναθηναϊκό (vids)

Ο Ισπανός τεχνικός διαθέτει το «know how» να βάζει δύσκολα στο Τριφύλλι, όποτε συναντιούνται οι δρόμοι τους. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Οι παραδόσεις κλασικά και διαχρονικά έρχονται να ρίξουν το… αλατοπίπερο στο pre game ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Στην προκειμένη περίπτωση και με επίκεντρο το παιχνίδι Βόλος – Παναθηναϊκός στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο (1/11), ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιστορικό των μαχών του Ισπανού τεχνικού της θεσσαλικής ομάδας, Χουάν Φεράντο κόντρα στο Τριφύλλι.

Τρία συνολικά παιχνίδια, με τον 44χρονο προπονητή να μετράει δύο ισοπαλίες και μία ήττα απ΄τους «πράσινους».

Δύο χαμένοι βαθμοί στον Παγασητικό

To πρώτο ραντεβού του Χουάν Φεράντο με τον Παναθηναϊκό σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2019 στο Πανθεσσαλικό.

Στην πρώτη του θητεία στον πάγκο της θεσσαλικής ομάδας αντιμετώπισε τους «πράσινους» για την 13η αγωνιστική της Super League.

Το Τριφύλλι...πέταξε δύο βαθμούς μένοντας στο ισόπαλο 1-1 απέναντι στην τοπική ομάδα, παρότι ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς.

Ο Παναθηναϊκός (με τον Γιώργο Δώνη στον πάγκο) μπήκε καλύτερα στα πρώτα λεπτά του, πίεσε ψηλά τον Βόλο και κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη του υποσχόμενη ευκαιρία με το πέναλτι που κέρδισε ο Χατζηθεοδωρίδης και εκτέλεσε εύστοχα αλά Πανένκα ο Χατζηγιοβάνης (8’).

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μουνίθ (34’) και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες (1-1) στα αποδυτήρια.

Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός κυνήγησε το γκολ της νίκης και το «άγγιξε» στο 92’ με τον Περέα να βγαίνει μόνος του με την εστία και τον Δημόπουλο να αποκρούει σωτήρια πάνω στη γραμμή!



Δείτε τα highlighs της αναμέτρησης.

Πράσινη νίκη με το…στανιό στο ΟΑΚΑ

Η δεύτερη…μάχη του Χουάν Φεράντο (ως προπονητής του Πανσερραϊκού) κόντρα στον Παναθηναϊκό καταγράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2024 στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της Super League.

Το Τριφύλλι (με τον Ντιέγκο Αλόνσο στον πάγκο) έπαιξε με τη…φωτιά, αλλά η κλάση του Τζούρισιτς έκρινε το ματς και έριξε στο καναβάτσο τον Πανσερραϊκό (3-1) με το αριστερό και το δεξί πόδι του Σέρβου μεσοεπιθετικού στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Το ματς ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει γκολ στην πρώτη του υποσχόμενη ευκαιρία, μόλις στο 10ο λεπτό, μετά από εξαιρετική συρτή σέντρα του Μλαντένοβιτς και κοντινή προβολή του Τετυέ στα δίχτυα (1-0).

Στο 15΄η ομάδα των Σερρών κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση (1-1) με τον Φαρές να βγάζει εξαιρετική σέντρα από αριστερά και τον Μπετανκόρ να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα (1-1).

Στο 81’ ο Τζούρισιτς πήρε τη μπάλα από τον Τετέ στο ύψος της περιοχής και με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι και στα δίχτυα του Γκουγκελασβίλι (2-1)!

Ο Σέρβος άσος έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο ματς, διαμορφώνοντας το 3-1 μ’ ένα φανταστικό προσωπικό γκολ, κάνοντας κάθετα μέτρα με τη μπάλα από τη μεσαία γραμμή και εξαπολύοντας «κεραυνό» με το δεξί στο αριστερό «παραθυράκι» του Γκουγκελασβίλι (89’).

Δείτε τα highlighs της αναμέτρησης.

«Έγκλημα» και τιμωρία

Το τελευταίο…ραντεβού μεταξύ Χουάν Φεράντο και Παναθηναϊκού έλαβε χώρα στις 12 Ιανουαρίου 2025 για την 18η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός του Ρουί Βιτόρια λόγω μιας αδιανόητης ενέργειας του Ντραγκόφσκι άφησε δύο βαθμούς με τον Πανσερραϊκό να πανηγυρίζει στο φινάλε το επιτυχημένο μπλόκο (2-2).

Από εντυπωσιακή κεφαλιά-πάσα του Ελληνα στράικερ προς τον Τετέ και άπιαστο αριστερό σουτ του Βραζιλιάνου άσου στην αριστερή γωνία των διχτυών του Πανσερραϊκού οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 39’ (0-1).

Με το…καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, το τριφύλλι είχε δοκάρι (47’) σε καρφωτή κεφαλιά του Μαξίμοβιτς από σέντρα του Τετέ και κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του στο 49’ μετά από εκπληκτική σέντρα του Μαξ και ιδανικό πλασέ στην κίνηση από τον Τσέριν (0-2).

Ο Πανσερραϊκός απείλησε για πρώτη φορά στο ματς στο 54’ με τον Μπετανκόρ να σουτάρει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αλλά δέκα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης μείωσε το σκορ σε 1-2 με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Δεληγιαννίδη (64’), «μπαίνοντας» ξανά στο ματς.

Εξι λεπτά αργότερα, εντελώς από το πουθενά, ο Ντραγκόφσκι έχασε τη ψυχραιμία του και χτύπησε με κεφάλι τον Μπετανκόρ που κάτι του είπε, ενώ κρατούσε τη μπάλα στην αγκαλιά του, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι και να αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Πολωνό τερματοφύλακα (70’).

Ο Μπετανκόρ ανέλαβε την εσχάτη των ποινών και ισοφάρισε σε 2-2 στο 76’.

Δείτε τα highlighs της αναμέτρησης.