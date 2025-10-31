Μανόλο Χιμένεθ - «Καραϊσκάκη»: η τελευταία επίσκεψη και το τελευταίο «διπλό» (vids)

Το SDNA γυρίζει το ρολόι του χρόνου πίσω και…ξεσκονίζει τα δύο (σημειολογικά) check in του Ισπανού τεχνικού του Άρη στην έδρα του Ολυμπιακού.

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέστρεψε στην Ελλάδα με το προπονητικό κοστούμι του Άρη και επανεμφανίζεται σε γήπεδα όπου είχε αφήσει τα…αποτυπώματά του μέσω των παλαιότερων συνεργασιών με την ΑΕΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό το Σάββατο (1/11) στο Καραϊσκάκη και ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός θα επιστρέφει στο φαληρικό γήπεδο έπειτα από 4,5 χρόνια!

Το τελευταίο check in του κόουτς – Χιμένεθ στην έδρα της πειραϊκής ομάδας καταγράφηκε στις 25 Απριλίου 2021.

Σε εκείνο το ματς είχε την τεχνική καθοδήγηση της Ένωσης με τους «κιτρινόμαυρους» να γνωρίζουν την ήττα (2-0) από τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των play offs.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ δεν εκμεταλλεύτηκε τα καλά διάστημα της στο α΄ημίχρονο, με αποκορύφωμα μια μεγάλη ευκαιρία του Τσιγκρίνσκι (25΄) και έμεινε χωρίς γκολ.

Στην επανάληψη έχασε την συγκέντρωσή της, παρουσιάστηκε άτολμη επιθετικά, έκανε «δώρο», τα δύο γκολ στον Μπρούμα (50΄- 92΄) και παραδόθηκε αμαχητί στον Ολυμπιακό.

Όσο για το τελευταίο «διπλό» του Χιμένεθ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη»;

Το ημερολόγιο έγραφε 4 Φεβρουαρίου 2018 με τις δύο ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 81' όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη, ο Ανσαριφάρντ πήρε το… ριμπάουντ στη δική του κεφαλιά και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία του Τσιντώτα (1-0).

Κάπου εκεί ήταν που... ξύπνησε η ΑΕΚ! Μετά από συνεχόμενα λάθη στην άμυνα του Ολυμπιακού, στο 88' η ΑΕΚ κέρδισε κόρνερ, μετά από συνεχόμενες κόντρες η μπάλα έφτασε στον Τσιγκρίνσκι και ο Ουκρανός μπακ έκανε το 1-1 με δυνατό βολέ από κοντά.

Στα επόμενα λεπτά, ο Ολυμπιακός κατέρρευσε πλήρως και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η «Ένωση» που πίεσε, κατάφερε να βρει το γκολ... τίτλου!

Ο Γκάλο έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Γιακουμάκης πετάχτηκε προ του Μποτία και με απλό κοντινό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

