Άρης: Αποστολή με Γαλανόπουλο και Παναγίδη

Η αποστολή του Άρη ενόψει Ολυμπιακού - Πολλές απουσίες και προβλήματα για τον Χιμένεθ

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό (01/11), στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (20:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Majkic, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Χαρούπας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Fabiano Leismann, Martin Frydek, Hamza Mendyl, Gabriel Misehouy, Tino Kadewere, Σωκράτης Διούδης, Τάσος Δώνης (τραυματίες), Dudu Rodrigues (ανέτοιμος, καθώς προέρχεται από τραυματισμό), Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός."