ΑΕΚ: Οι σημαντικές απουσίες στην μεσοεπιθετική γραμμή και πως θα καλυφθούν

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Αρένα μπαίνει στην τελική ευθεία.

Οι «κιτρινόμαυροι», θέλουν να αφήσουν πίσω τις προβληματικές εμφανίσεις και να επιστρέψουν πάση θυσία στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά τα δυο χαμένα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες βαθμών. Παράλληλα, Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, δουλεύουν στα Σπάτα προκειμένου να παρουσιάσουν ένα καλύτερο πρόσωπο και μια βελτίωση, ιδίως σε τομείς όπως αυτός της δημιουργίας στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου που επισήμανε και ο προπονητής, έτσι ώστε η ομάδα να παράξει το ποδόσφαιρο που θέλει να να φτάσει στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Βέβαια, η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψει Κυριακής διεξάγεται με αρκετά προβλήματα τα οποία συγκεντρώνονται κυρίως στην μεσοεπιθετική γραμμή. Θυμίζουμε, πως ο Πέτρος Μάνταλος δηλώθηκε να εκτίσει τις κάρτες του με τον Παναιτωλικό, νοκ-άουτ έχει τεθεί επίσης ο Λούκα Γιόβιτς που θα επανέλθει από τη Δευτέρα, ενώ δεν υπολογίζεται προφανώς και ο Νίκλας Ελίασον που υποβλήθηκε σε καθαρισμό στο γόνατο και θα απουσιάσει 4-6 εβδομάδες. Στα παραπάνω, προσθέστε και τον μακροχρόνια απόντα Ζίνι που θα γυρίσει προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι παραπάνω απώλειες, διαμορφώνουν μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση μεσοεπιθετικά εν όψει Κυριακής, καθώς δεδομένα στην κορυφή θα δούμε τον μόνο διαθέσιμο σέντερ-φορ Φραντζί Πιερό, ενώ για την μεσοεπιθετική τριάδα, πίσω από τον επιθετικό, υπάρχουν οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Ντέρεκ Κουτέσα, Δημήτρης Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Οι τέσσερις πρώτοι, διεκδικούν με περισσότερες πιθανότητες τις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός του Νίκολιτς είναι ασφαλώς το ποιος θα παίξει τον ρόλο του αντί-Ελίασον με δεδομένο πως κανείς απο τους υπάρχοντες δεν είναι καθαρόαιμος δεξιός εξτρέμ. Ο Κοϊτά μοιάζει η πιο πιθανή επιλογή αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δοκιμές και τις τελικές αποφάσεις του προπονητή. Ενώ, στην εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε και τον τομέα της διαχείρισης καθώς μην ξεχνάμε πως την Πέμπτη ακολουθεί η επίσης κρίσιμη αναμέτρηση με την Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League στην οποία ναι μεν θα επιστρέψει ο Μάνταλος (πιθανόν και ο Γιόβιτς) αλλά δεν θα ειναι διαθέσιμοι οι Ζοάο Μάριο - Καλοσκάμης, που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Σε κάθε περίπτωση, βασικό ζητούμενο για την ΑΕΚ και τον προπονητή της, είναι αυτοί που θα επιλεγούν την Κυριακή να εξυπηρετούν το πλάνο που θα φέρει τη νίκη και θα δώσει έξτρα ώθηση στην ομάδα εν όψει της δύσκολης συνέχειας η οποία όπως προείπαμε περιλαμβάνει την Σάμροκ και ακολούθως τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Είναι τρία παιχνίδια όπου η ΑΕΚ ψάχνει το απόλυτο για να πάει ήρεμη στη διακοπή του Νοεμβρίου.