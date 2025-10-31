Νέος γενικός αρχηγός στην Καβάλα

Οι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Στέλιου Κατρακυλάκη.

Η κατάσταση στην Καβάλα είναι ρευστή. Μετά την ανακοίνωση της διοίκησης ότι αποχωρεί, προ της διάλυσης, ο Ανδρέας Σκλαρής ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σωτηρία της.

Την Παρασκευή 31/10 ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Στέλιου Κατρακυλάκη στο πόστο του γενικού αρχηγού.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Κατρακυλάκη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού της ομάδας.

Η σχέση του Στέλιου με τον σύλλογο είναι βαθιά και διαχρονική, χτισμένη πάνω σε σεβασμό, αγάπη και ανιδιοτελή προσφορά.

Η επιστροφή του στην ομάδα από ένα νευραλγικό διοικητικό πόστο, σηματοδοτεί τη συνέχεια της Καβαλιώτικης ταυτότητας και την ενίσχυση του δεσμού ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΑΟΚ.

Καλωσορίζουμε τον Στέλιο στην οικογένεια του ΑΟ Καβάλα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του, με υγεία και δύναμη, για να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κρατάμε ψηλά τη σημαία του συλλόγου μας».