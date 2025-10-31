Μετά το VAR έρχεται ο «iPad-διαιτητής»;  

Οι ουκ ολίγες διαιτητικές παραλείψεις που έγιναν στα ματς του Κυπέλλου Γερμανίας λόγω της μη χρήσης VAR δημιουργούν νέα δεδομένα με τον... «iPad-διαιτητη» να πέφτει ως ιδέα στο «τραπέζι»!

Στον Β΄ γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας (DFB-Pokal) σημειώθηκαν πολλές αμφισβητούμενες φάσεις προκαλώντας αντιδράσεις. Στα ματς Κολωνία - Μπάγερν (1-4) και Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ντόρτμουντ (3-5 στα πέναλτι) μέτρησαν γκολ από θέση οφσάιντ.



Το Αμβούργο επικράτησε της Χάιντενχαϊμ με ανύπαρκτο πέναλτι, ενώ δεν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της.Έλβερσμπεργκ στην αναμέτρηση με την Χέρτα.



Η μη χρήση VAR στο Κύπελλο, δημιουργεί νέα δεδομένα στη Γερμανία, καθώς πολλοί φίλαθλοι αναρωτιούνται γιατί η ομοσπονδία της χώρας δεν χρησιμοποιεί τουλάχιστον τις κανονικές τηλεοπτικές εικόνες στις δύο πρώτες φάσεις του Κυπέλλου, που έτσι κι αλλιώς είναι διαθέσιμες σε όλους. Έτσί όλα τα λανθασμένα σφυρίγματα των τελευταίων ημερών θα μπορούσαν έτσι να είχαν αποφευχθεί.

Το μόνο που θα ήταν απαραίτητο, ένας επιπλέον διαιτητής, ο οποίος, για παράδειγμα, θα βρίσκεται στην άκρη του γηπέδου με ένα iPad ή σε ξεχωριστό δωμάτιο μπροστά σε μια οθόνη ή φορητό υπολογιστή.



Το επιπλέον κόστος για τις δύο ομάδες θα ήταν 2.400 ευρώ, ποσό με το οποίο αμείβεται ο VAR στη Bundesliga. Αν ο 4ος διαιτητής αναλάμβανε αυτόν τον ρόλο επιπρόσθετα, τότε δεν θα υπήρχε καθόλου επιπλέον κόστος για τις ομάδες.

Η γερμανική εφημερίδα BILD έθεσε αυτή την ιδέα στον Κνούντ Κίρχερ (56), επικεφαλής των διαιτητών. Εκείνος εμφανίστηκε απροσδόκητα θετικός:



«Θα μπορούσε να είναι μια λύση, μια μορφή “VAR light” για τους δύο πρώτους γύρους του Κυπέλλου. Ένας διαιτητής VAR που θα έχει μόνο τις κανονικές τηλεοπτικές εικόνες στη διάθεσή του και θα μπορεί έτσι να αποτρέψει προφανή λάθη, όπως στο Κολωνία - Μπάγερν, με μια γρήγορη ματιά. Αυτό θα ήταν σίγουρα μια ανέξοδη εκδοχή».



Για να εφαρμοστεί όμως η ιδέα, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι Ομοσπονδίες και οι σύλλογοι. Ο Κίρχερ εξηγεί:

«Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν η FIFA το επιτρέπει, πώς το βλέπουν οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης του DFB-Pokal (Κύπελλο Γερμανίας) και αν συμφωνούν και οι ομάδες. Μπορούμε να σκεφτούμε προς αυτή την κατεύθυνση, κι εμείς οι διαιτητές είμαστε πολύ πρόθυμοι να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε λύσεις μαζί με τους εμπλεκόμενους.



Είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες ιδέες και προτάσεις. Όλοι πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να βρουν μια κοινή λύση».