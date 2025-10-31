ΟΦΗ: Προπόνηση χωρίς τρεις τραυματίες

Προβλήματα για τον Χρήστο Κόντη ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Aktor της Δευτέρα 3/11.

Με δύο προβλήματα συνεχίστηκε το πρωί της Παρασκευής 31/10 η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα της Δευτέρα με τον Αστέρα Aktor όπου ο Χρήστος Κόντης θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των κρητικών.

Λούις και Χατζηθεοδωρίδης και ο Μπόρχα Γκονζάλες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν προπονήθηκαν.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ:

Με προπόνηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής (31/10) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, η ομάδα μας συνέχισε την προετοιμασία ενόψει του αγώνα της Δευτέρας (3/11) με τον Asteras AKTOR στην Τρίπολη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ασκήσεις τακτικής.

Ο Kevin Lewis ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, με τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη να κάνει θεραπεία, ενώ ο Borja Gonzalez συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (1/11) στις 11:00.