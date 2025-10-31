Sun: «Ο Γιαμάλ έχει την ίδια πάθηση που ταλαιπώρησε τον Μέσι» (pic)

Τι αναφέρει η αγγλική εφημερίδα για το νεαρό σουπερ σταρ της Μπαρτσελόνα

Τη λύση στο μυστήριο με τον τραυματισμό του Λαβίν Γιαμάλ έδωσε η «Sun».

Η αγγλική εφημερίδα κυκλοφόρησε με τίτλο «Πλήγμα στην Μπάρτσα» και αναφέρει χαρακτηριστικά. «Ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ διαγνώστηκε με «ανίατη» πάθηση που κινδυνεύει να προκαλέσει «εξουθενωτικό πόνο» στον αστέρα της Μπαρτσελόνα».

Ο νεαρός άσος φέρεται να ταλαιπωρείται από χρόνια ηβική οστίτιδα (pubalgia) – έναν τραυματισμό που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος για τους ποδοσφαιριστές και έχει ταλαιπωρήσει και τον Λιονέλ Μέσι στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στους μυς που συναντώνται στην περιοχή του ηβικού οστού, προκαλώντας έντονη ενόχληση και πόνο. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα ανησυχούν πως η κατάσταση μπορεί να είναι χρόνια, χωρίς ξεκάθαρη θεραπεία και απαιτεί συνεχή διαχείριση και προσεκτική αποκατάσταση.

Τι είναι η ηβική οστίτιδα; «Τραυματισμός που προκαλεί πόνο στη βουβωνική περιοχή, συνήθως λόγω υπερβολικής καταπόνησης των μυών και των τενόντων γύρω από το ηβικό οστό. Εμφανίζεται κυρίως σε αθλητές, ιδιαίτερα ποδοσφαιριστές, εξαιτίας επαναλαμβανόμενων κινήσεων, απότομων αλλαγών κατεύθυνσης ή μυϊκής ανισορροπίας ανάμεσα στους κοιλιακούς και τους προσαγωγούς. Προκαλεί πόνο στη βουβωνική χώρα, που επιδεινώνεται με την άσκηση ή ακόμη και με κινήσεις όπως ο βήχας, και αντιμετωπίζεται με ξεκούραση, φυσικοθεραπεία ή –σε ορισμένες περιπτώσεις– χειρουργική επέμβαση».