ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Μπαταούλα-Μύθου αλλά με Ρικάρντο κόντρα στον Μακεδονικό

Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχεται τον Μακεδονικό (1/11 15:00) με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην «εποχή» Πονς - Χωρίς Μπαταούλα-Μύθου αλλά με Ρικάρντο η «ασπρόμαυρη» αποστολή

Ο πρώτος γύρος της Super League 2 «βαδίζει» προς την ολοκλήρωσή του, με τον Δικέφαλο να υποδέχεται τους «πράσινους» της Νεάπολης στο γήπεδο της Καλαμαριάς, πριν βρεθεί στη Χαλάστρα για το ματς απέναντι στον Καμπανιακό, με το οποίο θα ολοκληρωθεί το πρώτο «μισό».

Η ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Σουρωτή, επικεντρωμένη ως είθισται στις στατικές φάσεις. Ο ΠΑΟΚ Β βρίσκεται αρκετά πίσω από τον Αστέρα Β, ψάχνοντας μόνο τη νίκη για να διατηρήσει τις λιγοστές ελπίδες εισόδου στα πλέι οφ.

Η «ασπρόμαυρη» αποστολή αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων είναι και ο Αντρέ Ρικάρντο στην πρώτη αποστολή του Πορτογάλου φέτος, ενώ «εκτός» βρίσκονται οι Μπαταούλας και Μύθου, που δεν αποκλείεται να βρεθούν στις Σέρρες με την ανδρική ομάδα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Αδάμ, Τσιφούτης, Ρικάρντο, Μπάλντε , Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.