Αλόνσο: «Το θέμα με τον Βινίσιους έχει κλείσει, δεν θα τιμωρηθεί»

Έκλεισε το θέμα που προέκυψε με τον Βινίσιους, ο οποίος ζήτησε συγνώμη για την οργισμένη αντίδρασή του στην αλλαγή που έγινε κατά τη διάρκεια της νίκης με 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο El Clasico, όταν πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια βρίζοντας και χειρονομώντας.

Ο Βραζιλιάνος σταρ αντικαταστάθηκε στο 71ο λεπτό από τον συμπατριώτη του Ροντρίγκο, παρά το γεγονός ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο νικητήριο γκολ και ήταν πολύ καλός κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Βινίσιους ζήτησε αρχικά δημόσια συγνώμη από τους φιλάθλους και τη διοίκηση για τη συμπεριφορά του, αλλά στη συνέχεια ζήτησε συγνώμη και από τον προπονητή του. Συναντήθηκε με τον Τσάμπι Αλόνσο στο γραφείο του νεαρού κόουτς, στον οποίο απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του, ζητώντας συγγνώμη και από αυτόν, δεσμευόμενος μάλιστα πως δεν θα έχει ξανά τέτοια συμπεριφορά.

Ο Ισπανός κόουτς είναι πλέον ικανοποιημένος καθώς ο Βραζιλιάνος αναγνώρισε το λάθος του και δεσμεύτηκε για το μέλλον: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα πλέον με τον Βινίσιους. Εχουν όλα διευθετηθεί. Μίλησε μπροστά σε όλους μας την Τετάρτη και ήταν πολύ ειλικρινής και ξεκάθαρος. Τα λόγια που είπε στους συμπαίκτες του ήταν το σημαντικότερο πράγμα. Ο Βίνι δεν θα τιμωρηθεί. Το θέμα έχει κλείσει».