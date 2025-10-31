Πάντοβιτς: «Ο προπονητής μας έδωσε την ευκαιρία και την αρπάξαμε»

Ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε για την καλή του εμφάνιση στο Περιστέρι, τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον Παναθηναϊκό, την προσαρμογή του αλλά και το αυριανό ματς με τον Βόλο.

Ο Σέρβος στράικερ τόνισε ότι όσοι έπαιξαν στο Περιστέρι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ εξήγησε πως το «Τριφύλλι» δουλεύει πολύ καλά με τον Ισπανό προπονητή και μπορεί να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν από την Cosmote TV και την εκπομπή «SportShow», πριν το παιχνίδι του «Τριφυλλιού» με τον Βόλο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Η αλήθεια είναι πως έψαχνες εδώ και καιρό μιας τέτοια εμφάνιση όπως αυτή κόντρα στον Ατρόμητο και ένα τέτοιο γκολ. Πώς νιώθεις μετά το πρώτο σου «γεμάτο» παιχνίδι με την ομάδα από τότε που ήρθες;

«Νομίζω πως ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ο προπονητής μας έδωσε την ευκαιρία ν’ αγωνιστούμε και θεωρώ πως παίξαμε καλά. Όλη η ομάδα έπαιξε καλά και αρπάξαμε αυτή την ευκαιρία. Βεβαίως είμαι χαρούμενος γιατί παίξαμε καλά, που κερδίσαμε και επειδή σκόραρα».

Πόσο σε έχουν βοηθήσει να προσαρμοστείς οι συμπατριώτες σου Μλαντένοβιτς – Τζούριτσιτς, αλλά και οι Τσέριν – Γεντβάι και να σε κάνουν να νιώσεις σαν το σπίτι σου;

«Ναι με βοήθησαν πολύ και τους είμαι ευγνώμων. Ήρθα να παίξω ποδόσφαιρο εδώ και με βοήθησαν να προσαρμοστώ όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Είχα μεγάλη βοήθεια και θα ήθελα να τους πω ευχαριστώ».

Tον καιρό που βρίσκεσαι στην ομάδα έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, ειδικά στο τεχνικό επιτελείο. Πώς είναι η κατάσταση πλέον με έναν προπονητή ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο;

«Είναι τιμή μου να δουλεύω με τον coach, έχει πίσω του μια μεγάλη καριέρα και μέρα με την ημέρα τα πάμε όλο και καλύτερα, ελπίζοντας να συνεχίσουμε έτσι».

Το επόμενο παιχνίδι είναι απέναντι στον Βόλο, μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Τι είναι αυτό που έχεις δει και τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να συνεχίσει με νίκες;

«Σε αυτές τις ημέρες που έχει έρθει ο νέος προπονητής, έχουμε δουλέψει πολύ και δουλεύουμε καλά. Το «κλειδί» είναι να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Εάν κάνουμε αυτά τα οποία θα πούμε πριν από το παιχνίδι νομίζω πως θα κερδίσουμε και ελπίζω, όπως είπα και πριν, να συνεχίσουμε έτσι».