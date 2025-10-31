Με Μαρτίνς, αλλά χωρίς Ορτέγκα και Έσε κόντρα στον Άρη ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε τον Ζέλσον Μαρτίνς στην αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Άρη (1/11, 20:00), αλλά αντίθετα ο Φρανσίσκο Ορτέγκα και ο Σαντιάγκο Έσε έμειναν εκτός.

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τους Θεσσαλονικείς στο Φάληρο το προσεχή Σάββατο (1/11, 20:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής για το ματς με τον Άρη.

Ο Αργεντινός αμυντικός μέσος των Πειραιωτών αποχώρησε από την χθεσινή (30/10) προπόνηση της ομάδας λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο προσαγωγό και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην αποστολή της ομάδας επανήλθε ο Ζέλσον Μαρτίνς, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Εκτός έμειναν ακόμη οι Καλογερόπουλος, Βέζο, Λιατσικούρας σε σχέση με το μεσοβδόμαδο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Βόλο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.