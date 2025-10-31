Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρενάτο η αποστολή για Βόλο

Στις γνωστές απουσίες του Παναθηναϊκού προστέθηκε και ο Ρενάτο Σάντσες, που έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον Βόλο.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το εκτός έδρας παιχνίδι στον Βόλο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην μπορεί να υπολογίζει και στον Ρενάτο Σάντσες.

Πέρα από τον Πορτογάλο χαφ, εκτός αποστολής βρίσκονται φυσικά και οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος (έκαναν ατομικό) αλλά και ο Καλάμπρια (ακολούθησε θεραπεία).

Από την άλλη πλευρά, ο Ισπανός τεχνικός πήρε μαζί του τους «μικρούς» Σταμέλλο, Φικάι και Μπρέγκου.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον σαββατιάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Βόλο.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, έδωσαν έμφαση στην τακτική και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος, ενώ θεραπεία έκαναν οι Καλάμπρια, Σάντσες.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα που βρίσκονται στην αποστολή του αγώνα. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».