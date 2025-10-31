ΠΑΟΚ: November is... calling - Τούμπα, επαρχία και... Λεωφόρος

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει και τελειώνει τον Νοέμβριο στην επαρχία, παραμένει στην Τούμπα για το Europa League και δίνει ένα «κρίσιμο» ντέρμπι στη Λεωφόρο πριν τη διακοπή

Ο... απόλυτος Οκτώβρης ολοκληρώθηκε για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ένας μήνας που «εκτόξευσε» τους Θεσσαλονικείς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μπορεί στις αρχές του μήνα η επίσκεψη στο Βίγκο να μην συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα (3-1), αλλά στη συνέχεια το «κοντέρ» ξεκίνησε να γράφει μόνο νίκες. Τρίποντα σε πολύ δύσκολα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό (2-1), είτε στις εκτός έδρας αποστολές σε Νέα Φιλαδέλφεια (0-2) και Γαλλία (3-4).

Ο μήνας των... επιτυχιών έλαβε «τέλος» στις νίκες επί των ομάδων της Θεσσαλίας για πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με το τρίποντο απέναντι στην ΑΕΛ να είναι το πέμπτο συνεχόμενο για τον ΠΑΟΚ, που είναι με διαφορά αυτή τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα.

Πρώτη «στάση» για τον Νοέμβρη, η επαρχία και οι κοντινές Σέρρες για την 9η αγωνιστική της Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό (2/11 19:30), πριν τις δύο απαιτητικές δοκιμασίες με Γιουνγκ Μπόις εντός (6/11 22:00) και Παναθηναϊκό εκτός έδρας (9/11 21:00), με την τρίτη και τελευταία διακοπή των Εθνικών ομάδων να ακολουθεί.

Μετά το International break ο Δικέφαλος θα «κλείσει» τον προτελευταίο μήνα του χρόνου με δύο σερί εντός έδρας αναμετρήσεις με τη νεοφώτιστη Κηφισιά (23/11 19:00), αλλά και τη Μπραν (27/11 19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, πριν ταξιδέψει ξανά στην επαρχία να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στις 30 του μήνα.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τον Νοέμβριο: