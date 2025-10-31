Μέσι εναντίον Λαπόρτα: Ο Αργεντινός έτοιμος να επιστρέψει στη Μπαρτσελόνα… από την πόρτα των εκλογών!

Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Βαρκελώνη, ο Μέσι δείχνει πως δεν έχει αποκοπεί ποτέ συναισθηματικά από τον σύλλογο που τον ανέδειξε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σκέφτεται είτε να στηρίξει έναν νέο υποψήφιο που θα εκφράζει το όραμά του για την «επανεκκίνηση» της ομάδας, είτε –αν οι συνθήκες το επιτρέψουν– να αναλάβει ο ίδιος ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στη διοίκηση.
Πηγές κοντά στον Αργεντινό αναφέρουν πως ο Μέσι εξακολουθεί να αισθάνεται προδομένος από τον Λαπόρτα, ο οποίος το 2021 του είχε υποσχεθεί ανανέωση συμβολαίου, αλλά τελικά η οικονομική κατάσταση του συλλόγου οδήγησε στην αποχώρησή του για την Παρί Σεν Ζερμέν.
Αν τελικά ο Μέσι αποφασίσει να εμπλακεί, η Μπαρτσελόνα αναμένεται να βιώσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προεκλογικές περιόδους στην ιστορία της, με τον αγαπημένο της ήρωα να επιστρέφει — αυτή τη φορά, όχι για να σκοράρει, αλλά για να αλλάξει την πορεία του συλλόγου από τα διοικητικά έδρανα.
🚨 JUST IN: Leo Messi has decided to get involved in Barcelona's upcoming 2026 elections against Joan Laporta.— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 31, 2025
He will not support any candidate unless they have a real chance of winning
He also believes that Joan Laporta betrayed his trust in the summer of 2021 when he… pic.twitter.com/mP5GKiqnhI