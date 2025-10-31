Μέσι εναντίον Λαπόρτα: Ο Αργεντινός έτοιμος να επιστρέψει στη Μπαρτσελόνα… από την πόρτα των εκλογών!

Η σχέση του Λιονέλ Μέσι με τη Μπαρτσελόνα φαίνεται πως ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο, ανατρεπτικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του abc.es, ο Αργεντινός σούπερ σταρ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εμπλακεί στις επερχόμενες εκλογές του συλλόγου, παίρνοντας θέση απέναντι στον Ζοάν Λαπόρτα.

Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Βαρκελώνη, ο Μέσι δείχνει πως δεν έχει αποκοπεί ποτέ συναισθηματικά από τον σύλλογο που τον ανέδειξε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σκέφτεται είτε να στηρίξει έναν νέο υποψήφιο που θα εκφράζει το όραμά του για την «επανεκκίνηση» της ομάδας, είτε –αν οι συνθήκες το επιτρέψουν– να αναλάβει ο ίδιος ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στη διοίκηση.

Πηγές κοντά στον Αργεντινό αναφέρουν πως ο Μέσι εξακολουθεί να αισθάνεται προδομένος από τον Λαπόρτα, ο οποίος το 2021 του είχε υποσχεθεί ανανέωση συμβολαίου, αλλά τελικά η οικονομική κατάσταση του συλλόγου οδήγησε στην αποχώρησή του για την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αν τελικά ο Μέσι αποφασίσει να εμπλακεί, η Μπαρτσελόνα αναμένεται να βιώσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προεκλογικές περιόδους στην ιστορία της, με τον αγαπημένο της ήρωα να επιστρέφει — αυτή τη φορά, όχι για να σκοράρει, αλλά για να αλλάξει την πορεία του συλλόγου από τα διοικητικά έδρανα.