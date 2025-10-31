Εθνική Παίδων: Το μεθαύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι εδώ (vids)

Ποια παιδιά απαρτίζουν την Εθνική Κ17 που έβγαλε αντίδραση και προκρίθηκε στην δεύτερη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Πέρασε στα ψιλά η είδηση, αλλά δεν πρέπει. Η Εθνική Παίδων (Κ17) προκρίθηκε στην Elite φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η τελική φάση του οποίου θα διεξαχθεί στην Εσθονία το καλοκαίρι. Για να φτάσει εκεί η Ελλάδα πρέπει να περάσει ακόμα έναν προκριματικό γύρο, τον δεύτερο, πιο απαιτητικό, όπου σε όμιλο τεσσάρων ομάδων μόνο η πρώτη θα προκριθεί.

Η πρόκριση της Ελλάδας, πάντως, είναι σημαντική γιατί την τοποθετεί αυτομάτως και στην πρώτη κατηγορία πρόκρισης για την επόμενη διοργάνωση (τα πανευρωπαϊκά σ’ αυτό το ηλικιακό επίπεδο είναι ετήσια). Για να το καταφέρει αυτό η Ελλάδα έκανε μια υπέρβαση που ήταν περισσότερο ψυχολογική και λιγότερο αγωνιστική. Κι αυτό διότι το ταλέντο (και) σε αυτό το επίπεδο είναι πλούσιο, αλλά χρειάστηκε να καταθέσει και ποδοσφαιρικό εγωισμό.

Μετά το παιχνίδι με την Ισλανδία που πήγαν πολλά πράγματα στραβά και η Εθνική μας ηττήθηκε με 4-3 η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη έπρεπε να καταθέσει και ψυχή. Στο πρώτο ματς η Ελλάδα βρέθηκε να χάνει από το 6’, ισοφάρισε στο 7’, αλλά δέχτηκε δύο ακόμα γκολ στο επόμενο 20λεπτο (10’, 25’) και έμεινε πίσω με 3-1. Η αποβολή που κέρδισε στο 39’ τη βοήθησε να ισορροπήσει το ματς και να ισοφαρίσει σε 3-3, όμως ακριβώς ένα λεπτό αργότερα δέχτηκε το τέταρτο γκολ και το μυαλό της χάλασε. Παρά τις προσπάθειες στο τέλος δεν μπόρεσε να βρει το γκολ έστω της ισοφάρισης.

Η αναμέτρηση, λοιπόν, της Πέμπτης με την γηπεδούχο Γεωργία είχε χαρακτήρα ζωής και θανάτου, δεδομένου ότι η νικήτρια θα έπαιρνε την πρόκριση μαζί με τους Ισλανδούς. Η Ελλάδα βρέθηκε και πίσω στο σκορ στην αρχή του δεύτερου μέρους, αλλά με δύο γκολ στο 56’ και το 70’ ολοκλήρωσε μια πολύ ελπιδοφόρα ανατροπή.

Ας το ξεκαθαρίσουμε: Η Ελλάδα σύμφωνα και με τα διαχρονικά της αποτελέσματα στην διοργάνωση αυτού του ηλικιακού επιπέδου ανήκει σίγουρα στην πρώτη κατηγορία. Αυτή η πρόκριση, λοιπόν, δεν είναι κάποια υπέρβαση, όπως θα είναι π.χ. αν η ομάδα αυτή καταφέρει και βρεθεί στις οκτώ καλύτερες της Ευρώπης μέσω της δεύτερης προκριματικής φάσης. Αλλά όταν αντιδράς την ώρα που όλα πηγαίνουν στραβά έχει σημασία.

Μια ματιά στο ρόστερ αυτής της ομάδας μας πείθει ότι το σκάουτινγκ των λεγόμενων «μεγάλων» συλλόγων λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά και σ’ αυτές τις ηλικίες. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μερίδα του λέοντος στις επιλογές, με πέντε από τα 20 παιδιά να φορούν τη φανέλα της Κ17 του δικεφάλου. Τέσσερις έχει ο Παναθηναϊκός και δύο ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν και έξι παιδιά που αγωνίζονται ήδη στο εξωτερικό, πέντε στη Γερμανία κι ένας στην Ιταλία.