Η εξαγορά ποδοσφαιρικών συλλόγων παραμένει σε έξαρση - Νέοι επενδυτές αλλάζουν το παιχνίδι!

Έκθεση της Football Benchmark σχετικά με τις επενδύσεις σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους το 2025 αναφέρει ότι η αγορά «εισέρχεται σε μια πιο ώριμη και διαφοροποιημένη φάση», με τους Αμερικανούς επενδυτές να εξελίσσονται σε κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη. Η εμπλοκή επενδυτών από Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική επιβεβαιώνει πως το ποδόσφαιρο αποτελεί επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο!

Αν και ο αριθμός των εξαγορών παραμένει παρόμοιος με τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που αλλάζει είναι η σύνθεση τους, καθώς καταγράφεται αυξημένο μερίδιο μειοψηφικών επενδύσεων, όπως επίσης επέκταση σε πολυ-ομιλικά σχήματα και επενδύσεις σε χαμηλότερες κατηγορίες.

«Οι στρατηγικές των επενδυτών γίνονται ολοένα και πιο στοχευμένες, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων και την επίτευξη μακροπρόθεσμης αξίας σε όλη την ποδοσφαιρική πυραμίδα και σε διαφορετικές αγορές», σημειώνει η έκθεση.

Οι Αμερικανοί επενδυτές έχουν εξελιχθεί ραγδαία στη κυρίαρχη δύναμη της ιδιοκτησίας ευρωπαϊκών συλλόγων τα τελευταία χρόνια, ενώ η δραστηριότητα από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική αποτελεί ένδειξη της παγκοσμιοποίησης του ποδοσφαίρου ως επενδυτικού περιουσιακού στοιχείου.

«Η παράλληλη ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι το κεφάλαιο στον χώρο βαθαίνει και διαφοροποιείται», επισημαίνει η έκθεση.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2025, η βάση δεδομένων Club Transaction της Football Benchmark κατέγραψε 76 εξαγορές σε όλα τα επίπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το 72% αφορούσε εξαγορές πλειοψηφικού πακέτου, ενώ το 28% μειοψηφικές επενδύσεις.

Η Αγγλία και η Ιταλία ηγούνται σε όγκο συμφωνιών, με 20 συναλλαγές να καταγράφονται στην Αγγλία, περισσότερες από το ένα τέταρτο του συνόλου των ευρωπαϊκών συμφωνιών. Η Premier League παραμένει ο μεγάλος πόλος έλξης, αλλά η δραστηριότητα επεκτείνεται βαθιά στην αγγλική ποδοσφαιρική πυραμίδα και προσελκύει ένα ευρύ φάσμα επενδυτών.

Ξένοι αγοραστές συμμετείχαν σε 55 από τις 76 συναλλαγές, δηλαδή στο 72% των συμφωνιών που καταγράφηκαν.

Οι Αμερικανοί επενδυτές αντιπροσώπευαν 28 από αυτές, δηλαδή το 51% όλων των διασυνοριακών επενδύσεων, με δραστηριότητα που κάλυπτε τόσο πλειοψηφικές όσο και μειοψηφικές συμμετοχές, καθοδηγούμενη από ιδιώτες, επενδυτικά ταμεία και πολυ-ομιλικές ομάδες που επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη.

Δεν υπήρξαν «mega deals» το 2025 συγκρίσιμα με την πώληση της Έβερτον έναντι 480 εκατ. ευρώ στον Όμιλο Φρίντκιν το 2024 ή τη συμμετοχή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ύψους 1,65 δισ. λιρών το 2023.



Η πώληση του 43% του Τζον Τέξτορ στην Κρίσταλ Πάλας έναντι λίγο πάνω από 200 εκατ. ευρώ ήταν η μεγαλύτερη της χρονιάς, ακολουθούμενη από την πώληση της Εσπανιόλ στην αμερικανική ALK Capital έναντι 130 εκατ. ευρώ.

Η έκθεση καταλήγει: «Το πρόσφατο κύμα πρωτοβουλιών με επίκεντρο τον αθλητισμό, που ξεκίνησαν θεσμικοί επενδυτές όπως οι CVC Global Sport Group, Apollo Sports Capital και Avenue Sports Fund, υποδηλώνει μια διαρκή όρεξη για δομημένες επενδύσεις στον αθλητισμό, και ειδικά στο ποδόσφαιρο.



Μαζί με τις συνεχιζόμενες φήμες για συμφωνίες, όπως η πιθανή πώληση της Σέφιλντ Γουένσντεϊ το πιθανό πολυ-ομιλικό project της Fenway Sports Group και το ενδιαφέρον της Apollo Global Management για την Ατλέτικο Μαδρίτης, το επόμενο έτος αναμένεται να φέρει συνεχή δυναμική στον κλάδο».