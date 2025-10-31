Η Τσέλσι προσφέρει 114 εκατ. ευρώ για τον Ρότζερς

Η Τσέλσι ετοιμάζει νέα μεγάλη προσφορά για να πάρει, τον Ιανουάριο ή το προσεχές καλοκαίρι, τον Μόργκαν Ρότζερς από την Αστον Βίλα.

Ο 23χρονος Αγγλος διεθνής επιθετικός μέσος, που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σίτι, αλλά δεν έκανε ποτέ καριέρα στην πρώτη ομάδα, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ έως το καλοκαίρι του 2030 και ο Ουνάι Εμερι δεν θέλει με τίποτα να τον χάσει.

Ο ίδιος όμως θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και η Τσέλσι επανήλθε στη διεκδίκηση του, ελπίζοντας να τον κλείσει ενόψει της επόμενης χειμερινής μεταγραφικής αγοράς, προσφέροντας 114 εκατ. ευρώ για να πείσει τη Βίλα να τον παραχωρήσει. Ο Ρότζερς κατέπληξε τους πάντες την περασμένη σεζόν έχοντας στο ενεργητικό του 14 γκολ και 15 ασίστ σε 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ εφέτος άρχισε την σεζόν με ένα γκολ και δύο ασίστ σε 12 ματς.