Ξέσπασε ο προπονητής της Πουέρτο Ντε Βέγκα μετά τον αποκλεισμό από τη Θέλτα: «Η αδικία βασιλεύει στο ποδόσφαιρο!»

Ξέσπασμα... άνευ προηγουμένου και μηνύματα με πολλούς αποδέκτες από την προπονητή της Πουέρτο Ντε Βέγκα που κοίταξε στα μάτια την Θέλτα!

Η ερασιτεχνική Πουέρτο Ντε Βέγκα κοίταξε στα μάτια τη Θέλτα στο Κύπελλο Ισπανίας, βάζοντας δύσκολα στην ομάδα της Primera División, η οποία χρειάστηκε δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο για να επικρατήσει με 0-2 και να πάρει την πρόκριση. Παρόλα αυτά, την παράσταση μετά τη λήξη δεν έκλεψε το παιχνίδι, αλλά ο προπονητής των γηπεδούχων, Χάβι Πρέντες.

Ο τεχνικός της Πουέρτο Ντε Βέγκα, εμφανώς φορτισμένος, προχώρησε σε ένα έντονο ξέσπασμα, καταγγέλλοντας την έλλειψη δικαιοσύνης και ευκαιριών για τις μικρές ομάδες στο ισπανικό ποδόσφαιρο. «Δεν είναι όλα δίκαια σ’ αυτή τη χώρα. Όσοι δουλεύουν σκληρά, μένουν στο περιθώριο, ενώ οι υπόλοιποι προχωρούν χάρη στις γνωριμίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεσπώντας με πάθος μπροστά στις κάμερες.

«Ό,τι και να κάνω ή όσο κι αν ανεβάσω την ομάδα, είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θα με καλέσει για δουλειά. Έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Προλεταριάτο και εργάτες. Σε αυτή τη γαμημένη χώρα, αυτοί που γνωρίζουν τον πρόεδρο είναι αυτοί που παίρνουν τη δουλειά. Κανείς δεν προάγεται αξιοκρατικά.

Ζούμε σε μια δημοκρατία και οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν, σωστά; Πόσοι απίστευτα ταλαντούχοι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία; Αν δεν πάω σε μπουρδέλο στη μία το πρωί δεν υπογράφω συμβόλαια. Εκεί, έχω την ευκαιρία. Ας δούμε αν έχετε τα κότσια να το δημοσιεύσετε (σ..σ απευθυνόμενος στα ΜΜΕ)», τόνισε.