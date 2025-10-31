Η προπονήτρια του Σιάτλ άλλαξε τακτική ύστερα από... συμβουλή του ChatGPT

Μια ασυνήθιστη πηγή τακτικής έμπνευσης βρήκε εφέτος η προπονήτρια της Σιάτλ Ρέιν, Λόρα Χάρβεϊ, καθώς αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να πάρει ιδέες σχετικά με τη διάταξη της ομάδας της στο γήπεδο.

Όπως είπε, το chatbot της πρότεινε να παρατάξει την ομάδα της με αμυντική πεντάδα απέναντι σε ορισμένους αντιπάλους του πρωταθλήματος NWSL - επιλογή που τελικά αποδείχθηκε επιτυχημένη.

Η πρώην προπονήτρια της Άρσεναλ ανέφερε στο «Soccerish Podcast» ότι ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το εργαλείο της OpenAI στην προετοιμασία της σεζόν, δοκιμάζοντας διαφορετικες στρατηγικές και διατάξεις ανά αντίπαλο. «Έγραψα “ τι σύστημα πρέπει να παίξεις για να νικήσεις τις ομάδες της NWSL;” και μου εμφάνισε όλες τις ομάδες και τις προτεινόμενες διατάξεις. Για δύο από αυτές, έλεγε “ να παίξεις με πεντάδα στην άμυνα”. Και το έκανα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Χάρβεϊ πρόσθεσε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε εφαρμόσει σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και δύο φουλ-μπακ, ωστόσο η ανάλυση που ακολούθησε με το τεχνικό της επιτελείο απέδωσε. «Το ερευνήσαμε, κάναμε βαθιά ανάλυση, είδαμε πώς θα μπορούσαμε να το προσαρμόσουμε στο παιχνίδι μας και το δοκιμάσαμε. Μας άρεσε. Δούλεψε. Κερδίσαμε το ματς», ανέφερε.

Η ομάδα του Σιάτλ, που πέρυσι είχε τερματίσει προτελευταία, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας θέση στα πλέι οφ ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.