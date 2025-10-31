Σενάριο για Χάαλαντ στην Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Χάαλαντ στη Ρεάλ Μαδρίτης; Μεταγραφικό σενάριο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει το καλοκαίρι από το Μάντσεστερ ο Νορβηγός σταρ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να σκοράρει με μεγάλη ευκολία και στα 25 χρόνια του, ο Νορβηγός επιθετικός απολαμβάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα της σεζόν με την Μάντσεστερ Σίτι. Εχει πετύχει 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «πολίτες» κι εννέα με την εθνική Νορβηγίας.

Αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία επιβεβαιώνουν, για άλλη μια φορά, την ιδιότητά του ως «μηχανή σκοραρίσματος», για τον Χάαλαντ, ο οποίος έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Cyborg» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Champions League, ο Χάαλαντ έχει φθάσει ακόμη και το ορόσημο των 53 γκολ σε 51 αγώνες, καθιστώντας τον ως τον 10ο καλύτερο σκόρερ στην Ιστορία της διοργάνωσης, ενώ παραμένει βασικό «επιθετικό όπλο» του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Το συμβόλαιο του Νορβηγού άσου ισχύει μέχρι το 2034, αλλά το μέλλον του στην Σίτι μπορεί να μην είναι τόσο βέβαιο όσο φαίνεται. Ο Κιθ Γουάινς, πρώην αθλητικός διευθυντής της Άστον Βίλα, άφησε να εννοηθεί ότι μια αποχώρηση στο τέλος της σεζόν είναι πιθανή, μιλώντας στην εφημερίδα «Sport»:

«Νομίζω ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα μπορούσε να φύγει στο τέλος της σεζόν. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος ενδεχομένως θα φύγει από την Ρεάλ Μαδρίτης για τη Σαουδική Αραβία. Οι φήμες για μια μεταγραφή 200 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βραζιλιάνο θα μπορούσαν να ωθήσουν τον ισπανικό σύλλογο να κάνει μια πρόταση για τον Χάαλαντ».

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να ωθήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει μια κίνηση για τον Χάαλαντ, παρόλο που αφ' ενός να πείσει την Μάντσεστερ Σίτι και αφ' ετέρου να καλύψει τις μεγάλες απολαβές του Νορβηγού επιθετικού, θα ήταν μια... δύσκολη επιχείρηση.