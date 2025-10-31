Ο Πρωινός Τύπος ασχολείται με την προσπάθεια αναδόμησης στον Παναθηναϊκό, τη δύσκολη θέση που βρίσκεται η ΑΕΚ και το ξεκίνημα των "αιωνίων" στη Euroleague.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Δύο στα δύο μέχρι τώρα για τον Ράφα Μπενίτεθ που κερδίζει χρόνο για να υλοποιήσει τις σκέψεις του για την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του –σε συνδυασμό φυσικά και με τις νίκες– έχουν φέρει ηρεμία στο Τριφύλλι, το οποίο δείχνει ότι έπειτα από καιρό βαδίζει σε σωστό δρόμο με τις επιλογές που γίνονται. Βέβαια, θα χρειαστούν χρόνος, υπομονή και πίστη στο πλάνο προκειμένου να έρθουν τα (μεγάλα) αποτελέσματα και οι επιτυχίες. Η αρχή έγινε με την παρουσία του Φράνκο Μπαλντίνι και τον ηγετικό ρόλο που θα έχει στην ΠΑΕ. Ο Ιταλός με θητεία σε Ρεάλ, Τότεναμ, Ρόμα, ξέρει όσο λίγοι πώς να στελεχώνει ομάδες. Θα είναι ο «άνθρωπος του προέδρου» που θα κινεί τα νήματα και θα είναι ο ιθύνων νους των επιλογών που θα γίνουν στο κομμάτι ενδυνάμωσης της εταιρείας...

Ακολούθησαν οι μεταγραφές των Τεττέη και Παντελίδη, άσχετα αν ανακοινώθηκαν επίσημα χθες. Μήπως θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά που οι Πράσινοι επικράτησαν σε μεταγραφικό σίριαλ στο οποίο αναμείχθηκαν και οι τέσσερις «μεγάλοι»; Ίσως τελικά κάτι αρχίζει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενώ αφήνουν να εννοηθεί αυτές οι «βόμβες» είναι μόνο η αρχή, αφού έπεται συνέχεια. Μετά συμφώνησε και ο μύθος Ράφα του Τσάμπιονς Λιγκ, του Γιουρόπα, του ΟΥΕΦΑ, των πρωταθλημάτων. Μόνο το όνομά του προκαλεί δέος σε πράσινους και αντιπάλους... Και έπεται και συνέχεια, στην προσπάθεια του Γιάννη Αλαφούζου να κάνει ολικό restart που μπορεί να άργησε πολύ, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και οι φίλοι του Τριφυλλιού μπορούν να ονειρεύονται ότι τα καλύτερα έρχονται, αφού υπάρχει και το πρότζεκτ του Βοτανικού που μπορεί να «εκτοξεύσει» τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να αναλάβουν οι ιδανικοί το κατάλληλο πόστο.

ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΗΣ – SPORTDAY

Στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ έδειξε πως δεν φοβάται να βάλει τη δική του σφραγίδα, ακόμα και αν βρίσκεται ελάχιστες ημέρες στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Με σιγουριά και προπονητική αυτοπεποίθηση, άλλαξε σχηματισμό και παρουσίασε μία ομάδα με τριάδα στην άμυνα, δείχνοντας ότι δεν ακολουθεί απλώς ό,τι βρήκε, αλλά ότι σταδιακά θα επιβάλλει τη δική του φιλοσοφία. Η αλλαγή αυτή λειτούργησε. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε συνοχή, είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και για μεγάλα διαστήματα κυριάρχησε απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός τεχνικός εκμεταλλεύτηκε το ματς για να αξιολογήσει πρόσωπα και καταστάσεις και σίγουρα έβγαλε σημαντικά συμπεράσματα. Ένα από αυτά αφορά τον Πάντοβιτς, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε. Αντίθετα, ο Ταμπόρδα έμοιαζε εκτός ρυθμού… Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε για να κάνει τη διαφορά, όχι για να ψάχνεται στο Κύπελλο. Αν δεν ανεβάσει ταχύτητα σύντομα, ο ρόλος του στο πλάνο του Μπενίτεθ θα μικρύνει επικίνδυνα.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά, αλλά δυστυχώς οφείλω να θυμίσω ότι πριν ο Ολυμπιακός καταλήξει στον Μεντιλίμπαρ, η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων του και το όλο περιβάλλον, είχαν συμβιβαστεί με την αποτυχημένη σεζόν και μιλούσαν ήδη για την επόμενη. Το τέλος της σεζόν, επειδή δεν πάρθηκε απόφαση για «λευκή πετσέτα», τους βρήκε στη μεγαλύτερη και πιο ιστορική επιτυχία τους. Η ΑΕΚ έχει πληρώσει πολλές φορές και πολύ ακριβά την απογοήτευση που καταβάλλει τον οργανισμό της και δυστυχώς και τις διοικήσεις της, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, Οκτώβρη και Νοέμβρη μήνα, όπου μαθηματικά οδηγούν στη ρίψη «λευκής πετσέτας», που με τη σειρά της οδηγεί στο τέλος σε μια καταστροφική σεζόν.

Είναι το ένα από τα δύο πράγματα που σιχαίνομαι να βλέπω να συμβαίνει. Το άλλο είναι να λέμε «δεν πειράζει, νωρίς είναι ακόμα, τίποτα δεν κρίνεται τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο», που επίσης με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε νέες ήττες και σε πρώιμη αποτυχία. Η ΑΕΚ έχει κάνει έναν πολύ κακό Οκτώβριο, που όμως δεν την έχει θέσει εκτός για κανέναν από τους τρεις στόχους της. Την έχει βάλει όμως με την πλάτη στον τοίχο ενόψει των αγώνων που έχει μπροστά της.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Σε ένα διάστημα πολύ μικρό σε σχέση με ό,τι ακολουθεί μέσα στη σεζόν , ο Ολυμπιακός έχει «διαπιστωθεί» όταν χάνει πως πρέπει να πάρει οπωσδήποτε γκαρντ (έναν ή δύο) και ψηλό. Όταν κερδίζει, το ρόστερ είναι σούπερ ή έστω δεν χρειάζεται προσθαφαιρέσεις. Η ήττα από τη Μονακό έφερε και πάλι συζητήσεις, μόνο που όταν σε ένα παιχνίδι δεν αποδίδουν με βάση την πραγματική αξία τους οι περισσότεροι παίκτες της ομάδας, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έρθουν... άλλοι. Κι όταν θα παίξουν πάλι όπως μπορούν στο επόμενο παιχνίδι (μακάρι να είναι το αποψινό με τη Χάποελ τέτοιο), τότε ξαφνικά πάλι όλα καλά. Και απλώς αναμονή για την είσοδο του Έβανς.

Και ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιες συζητήσεις. Και όχι μόνο τώρα που χτύπησε ο Χολμς και μέχρι να γυρίσει στη δράση ο Λεσόρ θα μένει μόνος καθαρός σέντερ ο Γιουρτσεβέν με εναλλακτική τον Μήτογλου. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι μέχρι ο Τούρκος να κάνει τη σούπερ εμφάνιση απέναντι στη Μακάμπι είχε αμφισβητηθεί τόσο έντονα που είχε θεωρηθεί έως και ξένο σώμα Όχι φυσικά για τον Αταμάν, αλλά για τους «ειδικούς». Εάν ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Βίρτους και τη νίκη επί της Μακάμπι (αποτελέσματα που άνοιξαν και έκλεισαν συζητήσεις) χάσει απόψε από τη Μονακό, τότε και πάλι θα ασκηθεί κριτική για κενά και αβλεψίες στον σχεδιασμό. Έτσι είναι. Και έτσι θα συνεχιστεί έως ότου μπουν οι ομάδες σε έναν κανονικό ρυθμό σταθερότητας, σε μια σεζόν ακόμη πιο δύσκολη και επίπονη σε σχέση με τις προηγούμενες.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι χρόνια τώρα που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς το ίδιο και ο Γιόβιτς, Στο βιογραφικό των δυο υπάρχουν περάσματα από πολύ μεγάλες ομάδες ο Σάντσες έχει αγωνιστεί στην Παρί και στην Μπάγερν Μονάχου κι όχι μόνο στην Μπενφίκα και στη Ρόμα, για τον δε Γιόβιτς η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε κάποτε του κόσμου τα εκατομμύρια στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Αλλά αυτό που χτυπά στο μάτι δεν είναι οι ακριβές μεταγραφές τους: είναι τα προβλήματα τραυματισμών που τους συνοδεύουν...

Η ερώτηση που προκύπτει είναι γιατί ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ πήραν αυτού του τύπου τα ρίσκα, όταν μάλιστα οι θέσεις που οι παίκτες αυτοί αγωνίζονται δεν είναι υπερκαλυμμένες. Ο ΠΑΟ πουλώντας τον Μαξίμοβιτς έχει στη θέση που πρέπει να καλύψει ο Σάντσες μόνο τον Τσέριν, η ΑΕΚ αντί του Γιόβιτς έχει μόνο τον φιλότιμο αλλά βαρύ Πιερό. Οποιοι τους διάλεξαν σαφώς και ήξεραν τα προβλήματα που οι παίκτες αυτοί κουβαλάνε. Γιατί το κάνανε; Γιατί στην Ελλάδα χρόνια τώρα κυκλοφορεί η εντύπωση πως το πρωτάθλημά μας είναι εύκολο και ο καθένας που θα έρθει εδώ και κουβαλάει προβλήματα θα αναστηθεί. Και κάπως έτσι είδαμε να περνάνε από τη χώρα μας παίκτες όπως ο Εσιέν, ο Μαρσέλο, ο Μαρσιάλ, ο Καγκάβα και άλλοι πολλοί. Που ήθελαν να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά δεν τα κατάφεραν παρά τις μεγάλες τους προσπάθειες. Και ο Γιόβιτς και ο Γρούγκιτς και ο Σάντσες προσπαθούν: κακώς υπάρχει γκρίνια για αυτούς μακάρι τα παιδιά να τα καταφέρουν. Αλλά δεν είναι απλό. Και το να στήσεις ένα παίκτη στα πόδια του ενώ παράλληλα κάνεις πρωταθλητισμό έχει κόστος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.