Προσπάθεια σωτηρίας στην Καβάλα με Σκλαρή - Ραντεβού με Τάτση για τον πάγκο

Μετά την ανακοίνωση της διοίκησης της Καβάλας ότι αποχωρεί, με την ομάδα να βρίσκεται προ της διάλυσης, ο άλλοτε πρόεδρος του συλλόγου, Ανδρέας Σκλαρής ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σωτηρία της.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ανδρέας Σκλαρής πρόκειται αρχικά να καλύψει όλα τα έξοδα μετάβασης της ομάδας στα Γιάννενα για το προσεχές παιχνίδι με τον ΠΑΣ, ενώ εκεί αναμένεται να έχει ραντεβού και με τον Γιάννη Τάτση, για να επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας όπου είχε βρεθεί πέρυσι.

Επιπλέον ο Σκλαρής, που πέρυσι είχε βρεθεί στην προεδρία της ΠΑΕ, θα έχει επαφές με τους ιδιοκτήτες του ΑΟΚ που αποχωρούν, ώστε να επέλθει συμφωνία στο οικονομικό σκέλος.

Επίσης με δικές του πρωτοβουλίες αναμένεται να δοθούν χρήματα στους παίκτες ενώ πριν από το παιχνίδι τα Γιάννινα θα υπάρξει συνάντηση μαζί τους.

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση του αρχηγού Βασίλη Γαβριηλίδη που είχε δηλώσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ομάδα και αναμένεται να επιστρέψει σήμερα στις προπονήσεις.