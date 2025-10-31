Καταγγελία στην ΕΕΑ για πολυϊδιοκτησία και στημένα τριών ομάδων!

«Η ποδοσφαιρική πιάτσα βοά για σκάνδαλο πολυϊδιοκτησίας και στημένων αγώνων από τις ομάδες της Ηλιούπολης, της Καβάλας και του Αιγάλεω», αναφέρει σε καταγγελία του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο δικηγόρος Γιώργος Παναγόπουλος.

Στην καταγγελία του ο γνωστός δικηγόρος κάνει μεταξύ άλλων λόγο για υποκρυπτόμενη ιδιοκτησία, ξέπλυμα χρήματος και στημένους αγώνες ανάμεσα στις τρεις αυτές ομάδες της Superleague 2, καλώντας την ΕΕΑ να λάβει άμεσα δράση, ενώ καταγγέλλει και την Επιτροπή για συγκάλυψη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η καταγγελία:

«Κύριε Πρόεδρε,

Επειδή με ιδιαίτερη έκπληξη εμείς, όπως και ολόκληρο το ποδοσφαιρικό πανελλήνιο, διαπιστώνουμε την αδιάλειπτη ανοχή και αδράνεια της Επιτροπής σας απέναντι σε εκφυλιστικά φαινόμενα ΠΟΛΥΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,ΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ,ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ κλπ από ΠΑΕ στις οποίες έχετε χορηγήσει πιστοποιητικά, παρότι γνωρίζετε ότι όχι μόνο έχουν παλιά χρέη αλλά και ότι εκκρεμούν εναντίον τους αρκετές καταγγελίες.

Συγκεκριμένα, ο τύπος και η ποδοσφαιρική πιάτσα βοά για σκάνδαλο ΠΟΛΥΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και στημένων αγώνων από τις ομάδες της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,της ΚΑΒΑΛΑΣ και του ΑΙΓΑΛΕΩ που ήδη εμπλέκονται σε έρευνα των εισαγγελικών αρχών.

Μάλιστα τα καταγγελλόμενα αποδεικνύονται, τόσο από την πρόσφατη απίστευτη ανακοίνωση της νέας διοίκησης της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, όσο και από τα απίστευτα γεγονότα στον αγώνα της ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ με την ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,σε συνδυασμό με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ για την συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ στον πρόσφατο αγώνα με την ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ!

Ταυτόχρονα συνεχίζετε την ίδια τακτική συγκάλυψης σκανδάλων και άλλων ΠΑΕ, όπως της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ,για την οποία εκκρεμεί αδικαιολόγητα ενώπιον της Επιτροπής σας εδώ και μήνες καταγγελία των εντολεων μου πρώην εργαζομένων της ΠΑΕ Πιέρρος ΘΩΜΑΚΟΣ κλπ για ΑΦΑΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘ’ ΌΛΑ ΥΠΟΠΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ που μάλιστα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ!

Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε άμεσο έννομο συμφέρον για την υποβολή αυτής της καταγγελίας, γιατί έχετε επιτρέψει σε αυτές τις ΠΑΕ να συμμετέχουν παράνομα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και μη αποπληρώνοντας τις οφειλές τους!

ΩΣ εκ τούτου, αν επιμείνετε στην πάγια τακτική συγκάλυψης σκανδάλων των ΠΑΕ εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα επιληφθούν κρατικές αρχές σημαντικά ανώτερες από την δική σας.

ΥΓ.Προς ενεργοποίηση της ΕΕΑ, έστω και εκ των υστέρων, σας κοινοποιώ τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ,ΣΦ.ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ!

Αθήνα 29.10.2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜ ΔΣΑ 14162, Φαβιέρου 47, Αθήνα” »