Επέστρεψαν στους πίνακες Διαμαντόπουλος, Βάτσιος και ο... γνωστός Τουμπακάρης - Έγιναν και παρατηρητές Κουμπαράκης, Πουλικίδης

Η ΚΕΔ προχώρησε σε προσθήκες στους πίνακες διαιτητών και παρατηρητών της Γ' Εθνικής.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καταρτισμός του νέου πίνακα παρατηρητών της Γ' Εθνικής, καθώς σε αυτούς προστέθηκαν παλιοί γνώριμοι της ελληνικής διαιτησίας.

Συγκεκριμένα παρατηρητές στη Γ' Εθνική έγιναν οι Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος, Άρης Βάτσιος και Δημήτρης Μαλούτας που βγήκαν από τους πίνακες τον Αύγουστο του 2024, με τον πρώτο μάλιστα να είναι τότε και διεθνής. Επίσης μπήκε και ο πρώην διεθνής διαιτητής Μάνος Σκουλάς που είχε αποσυρθεί οικειοθελώς προ τετραετίας.

Ένας ακόμη που επέστρεψε μετά από χρόνια είναι ο περιβόητος βοηθός Γιάννης Τουμπακάρης της... σουίτας του Καραϊσκάκη.

Αξιοσημείωτο από εκεί και πέρα ότι στον πίνακα των παρατηρητών της Γ' Εθνικής μπήκαν και οι "ειδικοί VAR" Στέφανος Κουμπαράκης και Κωνσταντίνος Πουλικίδης.