Μόγιες για Τόνεϊ: «Μας ενδιαφέρει αλλά η περίπτωσή του είναι δύσκολη»

Ο Άιβαν Τόνεϊ έχει αποφασίσει να φύγει από την Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και ψάχνει για ομάδα ώστε να επιστρέψει στην Premier League.

Ο Άγγλος επιθετικός, σύμφωνα με την «Sun» θέλει να επιστρέψει ώστε να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ του 2026.

Ο 29χρονος φορ έχει προτάσεις για να επιστρέψει στην Ευρώπη, παρά το συμβόλαιο του με την Αλ Αχλί, που έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά το πρόβλημα στις επαφές του είναι οι ετήσιες αποδοχές του, καθώς στη Σαουδική Αραβία κάθε χρόνο κερδίζει 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η Έβερτον έχει ξεκινήσει τις επαφές μαζί του, όπως επιβεβαίωσε και ο κόουτς των «ζαχαρωτών», Ντέιβιντ Μόγιες: «Σίγουρα ο Άιβαν θα έχει πολλές προτάσεις γιατί είναι εξαιρετικός επιθετικός. Μας ενδιαφέρει, αλλά η περίπτωση του είναι δύσκολη».