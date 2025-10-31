H Σέλτικ θέλει την επιστροφή Ποστέκογλου στον πάγκο της

Η Σέλτικ μετά την αποχώρηση του Μπρένταν Ρότζερς από τον πάγκο της, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, εξετάζοντας και την περίπτωση του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο ομογενής προπονητής, είχε ένα πετυχημένο πέρασμα από την σκωτσέζικη ομάδα, προτού αναλάβει την Τότεναμ και στη συνέχεια τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με το όνομά του να είναι σημειωμένο στην λίστα των ανθρώπων της Σέλτικ.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», η πιθανότητα επιστροφής του Ποστέκογλου στην Σέλτικ, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτή τη στιγμή, αφού πιο ψηλά στη λίστα βρίσκεται το όνομα του προπονητή της Ίπσουϊτς, Κίραν ΜακΚένα.

Oι ιθύνοντες της Σέλτικ, πάντως θα κάνουν κρούση στον Ποστέκογλου, για να διαπιστώσουν τις προθέσεις του ομογενή προπονητή, που εδώ και λίγες ημέρες ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.