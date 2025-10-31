Ντε Τσέρμπι: «Δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας ομάδας»

O προπονητής της Μαρσέιγ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ξέσπασε μετά το στείρο 0-0 της ομάδας του με την Ανζέ, τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο οι ποδοσφαιριστές του να παρουσιάζουν δύο πρόσωπα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Αν θέλουμε να είμαστε η ομάδα που έπαιξε απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν με πάθος, συγκέντρωση και ταυτότητα, ή αν θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε πρόσωπο ανάλογα με τον καιρό, αν έχει ήλιο ή αν βρέχει.

Δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου συνόλου. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε την προσωπικότητά μας, γιατί μια μεγάλη ομάδα δεν μπορεί να είναι απρόβλεπτη με αυτόν τον τρόπο. Αφήσαμε μια τεράστια ευκαιρία να πάμε στην κορυφή.

Είχαμε τον έλεγχο, σκοράραμε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο τέλος δείξαμε ξανά αφέλεια. Δεν μπορείς να δίνεις τέτοια δώρα, όχι σε αυτό το επίπεδο. Όταν προηγείσαι στο 70ό λεπτό, πρέπει να «σκοτώνεις» το παιχνίδι. Αν δεν το κάνεις, το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί, και αυτό συνέβη ξανά. Δεν είμαι απογοητευμένος από την προσπάθεια, αλλά από τη διαχείριση.

Έχουμε ποιότητα, αλλά μας λείπει συνέπεια και νοοτροπία νικητή. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με ωριμότητα, να διατηρούμε την ένταση και την αυτοσυγκέντρωση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί που μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε».