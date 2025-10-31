Επίσημα ο Παούνοβιτς νέος προπονητής της Σερβίας

Ο Βέλικο Παούνοβιτς είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των «Πλάβι» αντικαθιστώντας τον Ντράγκαν Στόϊκοβιτς στο τιμόνι της Εθνικής Σερβίας.

Νέα εποχή στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, γεγονός που έφερε και την αντικατάσταση του Ντράγκαν Στόικοβιτς, μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Αλβανία.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς είναι και με τη βούλα, ο νέος Ομοσπονδιακός προπονητής των “Πλάβι” και είναι ο εκλεκτός για να οδηγήσει τη Σερβία σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, με τις ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι πλέον απλά μαθηματικές.

O 48χρονος Σέρβος τεχνικός ήταν μέχρι πρότινος προπονητής της Οβιέδο, ενώ έχει περάσει στο παρελθόν και από τους πάγκους των Τσίβας και Τίγκρες.

Η Σερβία στη διακοπή του Νοεμβρίου αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Λονδίνο και τη Λετονία στο Λέσκοβατς.