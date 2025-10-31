Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Γλίτωσε τον βαθμό στο φινάλε η Γιουνγκ Μπόις των 9 παικτών

Η ομάδα της Βέρνης «πέταξε» άλλους δύο βαθμούς στην ελβετική Super League, φεύγοντας απ’ την έδρα της Γκρασχόπερς με το ισόπαλο 3-3.

Η Γιουνγκ Μπόις θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ την Πέμπτη (6/11) στην Τούμπα στην 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, λίγες ημέρες μετά το ντέρμπι (2/11) με την Βασιλεία.

Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της ελβετικής Λίγκας, η ομάδα του Τζιόρτζιο Κοντίνι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τα γκολ των Στρότσιο (16’) και Κλεμέντε (25’). Μείωσε στο 27’ με τον Μοντέιρο και στο 67’ έφερε το ματς στα ίσα με τον Φάσναχτ (2-2).

Στο 74’ ο Ασπ έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ 7 λεπτά αργότερα η Γιούνγκ Μπόις έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ζουκρού με απευθείας κόκκινη.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημά της πάντως, η Γιουνγκ Μπόις πήρε εντέλει το βαθμό με το εύστοχο πέναλτι του Μπεντιά στο 89’, ενώ στο 90’+1’ αποβλήθηκε κι ο Γιάνκο.

Ο Τζιόρτζιο Κοντίνι παρέταξε την ομάδα του σε 4-2-3-1 χρησιμοποιώντας τους: Κέλερ – Γιάνκο, Ζουκρού, Λάουπερ, Άντριους (67’ Χαντζάμ) – Ραβέλοσον, Γκίγκοβιτς (67’ Σάντσες) – Φάσναχτ (84’ Κόλει), Πεχ (46’ Φερνάντες), Μοντέιρο – Κόρντοβα (46’ Μπεντιά).